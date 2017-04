Cerar pričakuje naporna, a poštena pogajanja o brexitu

Premier Miro Cerar in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk sta na srečanju v Ljubljani poudarila pomen enotnosti sedemindvajseterice v pogajanjih z Veliko Britanijo o izstopu iz Evropske unije. "Naš najpomembnejši adut je enotnost naših članic," je dejal Tusk.



Cerar je v izjavi za medije po srečanju s Tuskom dejal, da bo Slovenija kot konstruktivna članica v okviru pogajanj z Veliko Britanijo prispevala k enotnosti sedemindvajseterice in se zavzemala za uveljavitev interesov slovenskih državljanov, še posebej tistih, ki živijo na Otoku.



Slovenski premier pričakuje, da bodo pogajanja z Veliko Britanijo, ki bodo predvidoma trajala dve leti, naporna in zahtevna, pa tudi poštena. "Ob tem si želimo, da Združeno kraljestvo ostane pomemben partner EU kot tudi Slovenije in upajmo, da se to z izstopom ne bo spremenilo," je poudaril Cerar.

Cerar in Tusk sta sicer govorila tudi evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana in vprašanju migracij.



Slovenija je prva država, ki jo je Tusk obiskal po sprejetju rimske izjave ob 60. obletnici rimske pogodbe in predstavitvi smernic za pogajanja o brexitu. Predsednika Evropskega sveta je sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.