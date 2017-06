Cerarja veseli splošno prepričanje, da je potrebno spoštovati odločbe mednarodnih sodišč

Premier Miro Cerar je danes v Bruslju po četrtkovih pogovorih z voditelji o vprašanju arbitražne sodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško znova izrazil veselje ob "prevladujočem prepričanju, da je odločbe mednarodnih sodišč treba spoštovati".

Pomen spoštovanja odločitev sodišč so v četrtek izrecno podprli voditelji držav Beneluksa, belgijski, nizozemski in luksemburški premier Charles Michel, Mark Rutte in Xavier Bettel, s katerimi se je Cerar sestal pred vrhom unije.

To srečanje je bilo zelo dobro, četverica ima veliko skupnih interesov in želi nadgraditi sodelovanje, znova se bo sestala jeseni v Sloveniji, je povedal slovenski premier. Slovenija bo po njegovih besedah skušala tudi v tej sestavi sodelovati kot most v EU.

Slovenski premier Miro Cerar ob prihodu v Bruselj. (Foto: AP)

Cerar je o vprašanju arbitraže na kratko govoril tudi z drugimi kolegi, ki jih ni izrecno naštel. Po neuradnih informacijah je govoril tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel, ki prav tako zavzema stališče, da je treba odločitve mednarodnih sodišč spoštovati.

Premier je ob tem ponovil, da gre za "zgodovinsko odločitev, pomembno ne samo za obe državi, pač pa tudi za širšo regijo". "Vemo, da so v tej regiji še odprta mejna vprašanja, in to je lahko dober primer, kako se lahko po pravni poti takšna vprašanja rešujejo," je izpostavil.

Izpostavil je tudi, da je o tej temi v minulih dveh letih redno govoril z vsemi kolegi, tako da jo dobro poznajo. "Veseli me, da je prevladujoče prepričanje, da je treba odločbe mednarodnih sodišč spoštovati," je ob tem poudaril.

Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je v četrtek v Bruslju pojasnjeval hrvaška stališča. Hrvaška po neuradnih navedbah v Bruslju o svojih stališčih obvešča tudi z eno stranjo dolgim pisnim opomnikom o "kompromitiranem" arbitražnem procesu.

Vrh EU danes v Bruslju nadaljuje dvodnevno zasedanje z razpravo o migracijskih in gospodarskih temah. Natanko leto dni po referendumski odločitvi za izstop Velike Britanije iz EU še vedno odmeva tudi brexit, ki je bil ena osrednjih tem prvi dan vrha.