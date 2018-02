Pahor pred Prešerna položil venec in odprl vrata svoje pisarne

Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik - dela prost dan v Sloveniji, ki ga praznujemo na 8. februar, obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Svoja vrata so danes brezplačno odprle številne kulturne ustanove.

Premier Cerar ob kulturnem prazniku: Storil bom vse, da vlada odpravi očitne zagate

Miro Cerar je v poslanici zapisal, da je javnost upravičeno kritična do nekaterih vidikov bilance resorja kulture in vodenja. "Skrbi me, a obenem bodri, ko vidim, da ta ista kritična javnost še vedno verjame v moč dialoga, v katerega verjamem tudi sam." Storil bo vse, da do konca mandata vlada odpravi očitne zagate in pripravi podlage za naprej.

"V letu, ko se intenzivno spominjamo Cankarja, in na dan, ko slavimo Prešerna, smo ob plesalcu Mejaču za življenjsko delo nagradili še enega pesnika - Borisa A. Novaka. O velikem predhodniku je zapisal: 'Vsi smo večni, ker stojimo na tvoji besedi, velikan," je v svoji poslanici zapisal predsednik vlade Cerar.

"To sozvočje različnih časov je dokaz, da tudi danes med nami živijo ustvarjalci, ki sodijo v isto kategorijo 'večnih'. Ne znamo jih vedno prepoznati oziroma ceniti in ustrezno nagraditi. A ko danes pozorno pogledamo nazaj, se nam izkaže, da so se danes kanonizirani avtorji nekoč še kako razburjali, jezili, se borili in včasih tudi protestirali," je zapisal Cerar.

Predsednik vlade je še opozoril, da na kulturni praznik ne gre pozabiti, "da je prav njihova angažiranost, pogosto boleča nepopustljivost hkrati izjemno krhkih in neverjetno trdnih osebnosti, bila vir njihove iskrene, verodostojne umetniške geste in besed, od katerih danes nekatere segajo dobesedno do večnosti".

Cerar se je v poslanici v imenu državljank in državljanov zahvalil vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem slovenske kulture, ker je njihovo delo "plemenit navdih za naša življenja".

Letošnja nagrajenca sta Boris A. Novak in Janez Mejač. (Foto: Aljoša Kravanja)

Borut Pahor položil venec

Ob slovenskem kulturnem prazniku je predsednik Slovenije Borut Pahor položil venec pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani. Odprl pa je tudi vrata svoje pisarne, kamor so obiskovalci vabljeni vse do 16. ure.

Osrednja prireditev pred Prešernovo rojstno hišo

Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo potekala pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, slavnostna govornica bo predsednica Slovenskega centra Pen Ifigenija Zagoričnik Simonović. Združenje dramskih umetnikov Slovenije bo pripravilo tradicionalni poklon pesniku ob njegovem spomeniku na Prešernovem trgu v Ljubljani, v Kranju pa bo potekal tradicionalni Prešernov smenj.

Na današnji dan je vrata odprla tudi predsedniška palača, obiskovalce je že nagovoril predsednik republike Borut Pahor. Predstavniki države so položili venec ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani, minister za kulturo Tone Peršak je v Vili Podrožnik gostil letošnje Prešernove nagrajence, popoldne pa bo obiskal tudi grob slovenskega pesnika v Kranju.

Slovenski kulturni praznik bo odmeval tudi med rojaki v zamejstvu.

Najvišja slovenska priznanja v kulturi - Prešernove nagrade so na predvečer praznika podelili na državni proslavi v Cankarjevem domu. Letošnja nagrajenca za življenjski opus sta pesnik, dramatik in prevajalec Boris A. Novak ter baletni solist, koreograf in režiser Janez Mejač.