Direktor cirkusa, ki gostuje v Sloveniji, je bil zaradi mučenja živali pravnomočno obsojen. Boste vseeno kupili vstopnico?

V Sloveniji se v teh dneh mudi italijanski cirkus Medrano. Gre za enega najstarejših evropskih cirkusov z več kot 150-letno tradicijo, v katerem poleg domačih živali nastopajo tudi eksotične, a teh k nam niso pripeljali, saj jim naša zakonodaja to prepoveduje. Cirkus je že gostoval v Postojni, trenutno je v Celju, od koder se bo premaknil v Maribor, v načrtih pa naj bi bila tudi Murska Sobota in Slovenj Gradec.

Na celjskem sejmišču je zato v četrtek potekal protest, ki pa se ga je udeležila le peščica, saj so ljudje zanj izvedeli prepozno. "Izredno zanimivo je, da cirkus Medrano nikjer na internetu nima javno objavljenih gostovanj po Sloveniji. Verjetno ravno v izogib morebitnim protestom. Slovenski organizatorji so jim sicer naredili FB-stran, kjer je bila dan pred predstavo v Postojni prva objava, enako so tik pred zdajci to objavili tudi za Celje. Treba jih je praktično loviti, kje so, zato se je bilo nemogoče organizirati tako hitro. Res pa je, da njihovi plakati in letaki krožijo po slovenskih mestih," nam je povedala Tanja Vidergar iz Zavoda Pit. Jim je pa pravočasno uspelo izvedeti, da se bo cirkus kmalu premaknil v Maribor, kjer bodo 22. aprila ob 16. uri pred Qulandio pripravili nov protest.

Plakat za cirkus Medrano v Mariboru. (Foto: Zavod Pit )

Slovenija je leta 2013 uzakonila prepoved nastopanja prostoživečih živalskih vrst živali v cirkusih, se pa smejo za nastopanje ali prikazovanje uporabiti udomačene vrste živali. Po besedah Vidergarjeve je cirkus od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) 22. marca pridobil vsa potrebna dovoljenja, torej s tem, da je pri nas, dejansko ne krši nobenih zakonov. "Tega se dobro zavedamo, pa vendar obstajata neka morala in etika. Ljubljanski župan Zoran Janković, na primer, je jasno povedal, da v Ljubljani ne dovoli cirkusov z nobenimi živalmi, pa bi imeli tam veliko večji obisk in bi na ta račun lahko polnili blagajne. Pa on tega ne dovoli, kar je izjemno lepa gesta," je povedala.

Po njenih besedah v cirkusu v Celju med drugim nastopa 41 konjev in 22 psov. "Konji na majhnem krogu skačejo po dveh nogah, razmere, v katerih jih imajo na parkirišču, so katastrofalne," pravi in dodaja, "za nas ni nobenih razlik med levom, tigrom, opico, slonom, konjem, psom, račko ali gosko. Nobena žival ne sodi v cirkus, zato so vsakršni izgovori brezpredmetni!"

Direktor cirkusa Medrano je bil zaradi mučenja in zlorabe živali pravnomočno obsojen

Poleg tega, dodaja Vidergarjeva, očitno nihče ni preveril ozadja cirkusa Medrano, katerega direktor je bil lani pravnomočno obsojen zaradi zlorabe živali. V obrazložitvi razsodbe je zapisano, da mu je sodišče v Padovi zaradi krutosti in mučenja živali izreklo osemmesečno zaporno kazen, ker da je "živalim, zlasti eksotičnim, povzročal fizično in psihično trpljenje". Po nekaj mesecih je proti varščini prišel na prostost in upravljanje cirkusa enostavno prepisal na drugega družinskega člana.

"Na YouTubu obstaja morje posnetkov, iz katerih je razvidno, kaj se dogaja s temi živalmi, kako hude vedenjske motnje imajo, s čim tepejo slone in konje med predstavami ... Leta 2012 so jim nekaj živali celo odvzeli, med drugim slona in kenguruja," še pojasnjuje.

Mestna občina Celje: Očitki, da podpiramo izkoriščanje živali, so neutemeljeni

Ob tej problematiki je naša sogovornica poslala dopise z vprašanji na vse občine, v katerih naj bi cirkus gostoval. "Ali vam res ni mar za živali, ki živijo v neprimernih pogojih ali pa pogojih, ki so sprejemljivi, kar seveda ne pomeni, da so dobri ali pravi, da so stalno na poti, da nastopajo v areni s slabim zrakom, da so zaradi žarometov in hrupa pod stalnim stresom in še bi lahko kaj napisali. Prosimo, da ne uporabljate izgovorov, češ da niso najeli občinskega prostora, saj smo prepričani, da vaš kraj/ mesto/ občina neko korist od tega ima, če drugega ne pa občinsko takso ob prijavi dogodka, polnjenje blagajn na parkiriščih, oddajanje teh itd.," je zapisala.

Na Mestni občini Celje očitke, da z gostitvijo cirkusa podpirajo izkoriščanje živali, zavračajo kot neutemeljene. "Cirkuški objekt je res postavljen na zemljišču, ki je v lasti Mestne občine Celje, vendar z njim upravlja naš koncesionar ZPO Celje, d. o. o. Očitke, da zaradi dobička podpirajo mučenje živali, zavračajo tudi v ZPO Celje, d. o. o., in pojasnjujejo, da je cirkus Medrano od Veterinarskega urada RS dobil vsa potrdila, s katerimi dokazuje, da ima ustrezno urejena bivalna mesta za živali, da ima ustrezno urejen transport živali in da ustrezno skrbi za njihovo prehranjevanje," so sporočili in dodali, da cirkus Medrano nastopa tudi po drugih evropskih državah, v katerih je področje izvajanja cirkuških dejavnosti prav tako urejeno z zakoni in predpisi. "V ZPO Celje, d. o. o., še pojasnjujejo, da v omenjenem cirkusu nastopajo v glavnem konji in psi, glavnino programa pa predstavljajo artistične točke."

"Občine in zasebniki valijo odgovornost drug na drugega, a dejstvo je, da smo na račun polnjenja žepov občinskih uradnikov, občin, parkirišč, zasebnikov, pa tudi veterinarske inšpekcije, odprli vrata cirkusu, ki se ga cela Evropa brani. To je nedopustno in zelo sramotno za Slovenijo!" na to pravi Vidergarjeva in obrazloži, da je cirkus pred nekaj meseci želel nastopati v Franciji, a so tam v dveh dneh zbrali več kot 20.000 podpisov proti temu. Tudi v Izraelu ga je pričakalo več tisoč aktivistov, ki so mu nasprotovali.

Predlagali bodo spremembo zakonodaje

Leta 2015 se je potujoči cirkus Safari v lasti nemške družine Spindler z več kot 30 udomačenimi živalmi ustavil v Kranju, a so mu krajani s transparenti pokazali, da ni dobrodošel. Slonov, tigrov in levov res ni bilo, je pa na travniku pred večernimi predstavami mogoče opaziti konje, krave, koze, ovce, oslička, lame in celo kamele, ki so imele povsem povešene grbe, kar je bil po besedah Društva za zaščito živali Kranj znak, da niso imele dovolj hrane. Z mestne občine Kranj so tedaj sporočili, da v primeru gostovanja cirkusa na njenem območju nimajo pristojnosti izdajati dovoljenja, saj je organizator za gostovanje najel zasebna zemljišča, dovoljenje za prireditve pa je izdala Upravna enota Kranj.

Cirkus bi se zatem moral premakniti v Koper, kjer pa je sledilo presenečenje. V tem mestu so jim povedali, da niso zaželeni. Tudi podjetje, ki jim je obljubilo oddajo zemljišča, si je premislilo, saj naj ne bi vedelo, da v cirkusu nastopajo tudi živali.

V Zavodu Pit so se že lani ukvarjali s spremembami zakonodaje za zaščito živali, a takrat so se bolj usmerjali v pasje boje. Letos bodo predlagali spremembo zakonodaje glede cirkusov in se zavzeli za cirkus brez kakršnih koli živali. "Ironično je – če gledamo mentaliteto in naprednost posameznih držav – da na primer Bosna in Hercegovina ne dovoljuje nobenega nastopa živih živali, medtem ko Slovenija to dovoljuje," je še dodala Vidergarjeva.

Dokler bo obstajalo povpraševanje, bo obstajala ponudba

Prva država na svetu, ki je leta 2009 prepovedala cirkuse – tako z divjimi kot z udomačenimi živalmi – je bila Bolivija. Za ukrep so se odločili potem, ko so skrivni posnetki organizacije Animal Defenders International (ADI) razkrili hudo zlorabo živali v tamkajšnjih cirkusih. Prva evropska država, ki je leta 2012 sprejela ta ukrep, pa je bila Grčija. Zanimivo je, da je na seznamu teh držav tudi Bosna in Hercegovina, ki ima sama sicer velike težave s potepuškimi psi. Ukrep prepovedi vseh živali v cirkusu ima tudi Ciper. Tretja evropska država, ki je v cirkusih prepovedala divje živali, je bila Nizozemska, Slovenija pa četrta.

Dejstvo je, da so živali v cirkusu z enim samim namenom – da zabavajo ljudi. Pa tega ne delajo po svoji volji. In če jih zakoni ne bodo prepovedali, bodo cirkusi živeli, dokler bodo ljudje kazali interes zanje in jih podpirali z nakupom vstopnic. In ne, ta šov se ne sme nadaljevati!