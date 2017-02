Civilna iniciativa v Velenju proti azilnemu domu

V času vsesplošne negotovosti, ko ne vemo, ali bi se lahko zahodno-balkanska migrantska pot spet odprla, čeprav trenutno nič ne kaže na to, se na to pri nas intenzivno pripravljamo. Notranje ministrstvo še naprej išče lokacije za sprejemne centre in tudi nove izpostave azilnega doma. Eno naj bi vzpostavili v Velenju, a se je temu uprla Civilna iniciativa.