Damjanovič: Zahteve predstavljajo le nekaj agresivnejših posameznikov in ne celotnega orkestra

Vodstvo in člani orkestra Slovenske filharmonije ostajajo vsak na svojem bregu. (Foto: Thinkstock)

Vodstvo in člani orkestra Slovenske filharmonije (SF) ostajajo vsak na svojem bregu. Svet zavoda SF se je na tretji izredni seji 21. decembra seznanil z vsebino mediacijskega sestanka in obravnaval tudi stavkovne zahteve orkestra. Večina članov sveta je podprla predlog, da na novoletnem koncertu dirigira maestro Uroš Lajovic in da se najde postopkovno ter pravno najboljša možnost za razhod, saj je Lajovic, kot je poudaril Damjan Damjanovič, neprecenljiv strokovnjak v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Glede soodločanja orkestra pri izbiri dirigenta pa ima Damjanovič težavo, kako pravno formalno zadevo ustrezno izpeljati. Kot je pojasnil, bi v primeru, da dirigenta, ki bi ga orkester izbral, ponovno odslovijo, "to potegnilo za seboj precej pravnih zapletov in odškodninskih zahtevkov, kar lahko negativno vpliva na dosedanje izjemno uspešno poslovanje Slovenske filharmonije".

Po Damjanovičevem mnenju je stavka nezakonita, zahteve delavcev pa "predstavljajo zahteve le nekaj agresivnejših posameznikov ter ne celotnega orkestra". Dodal je, da sam "nadaljuje miren in koristen dialog v skladu s svojim dosedanjim dokazano uspešnim delovanjem".

Minimalni pogoji za izvedbo novoletnega koncerta

Člani orkestra, ki so danes imeli vajo za novoletni koncert z Lajovicem, še naprej vztrajajo pri treh minimalnih pogojih za novoletni koncert, je potrdila predsednica stavkovnega odbora Marina Kopše. Povedala je, da še čakajo na odgovor Damjanoviča, hkrati pa pričakujejo tudi odziv ministrstva za kulturo.

Člani orkestra SF so v petek izglasovali minimalne pogoje za izvedbo novoletnega koncerta v Cankarjevem domu. To so zamenjava dirigenta Uroša Lajovica z drugim dirigentom, prekinitev pogodbe z njim in od direktorja zavoda podpisan dokument, ki bo orkestru omogočil aktivno soodločanje pri izbiri bodočih šefov dirigentov.

Orkestraši so v napovedi nove stavke - opozorilno so izvedli v začetku meseca - na prvo mesto zapisali zahtevo po Damjanovičevem odstopu. Zahtevajo pa tudi odstop štirih članov sveta SF, ki jih je na to funkcijo imenovala vlada, ter prekinitev sodelovanja s šefom dirigentom Lajovicem, vse "zaradi nepravilnega ravnanja, ki je v škodo ekonomsko-socialnemu položaju zaposlenih". Lajovic je v svojem odzivu povedal, da namerava vztrajati do konca mandata.