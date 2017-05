Človek, ki je postavil mariborski balet na svetovni zemljevid

Edward Clug v Sloveniji živi in dela že 25 let. In prav njemu gredo zasluge, da kulturni del Maribora pozna vsa Evropa, če ne celo svet. Danes je v Moskvi, saj je eden od nominirancev za najboljšega koreografa na svetu. Kdo torej je Edward Clug? Zagotovo več kot le romunski baletnik na delu pri nas.