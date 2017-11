ČRNI PETEK: Izdelki, ki jih morate imeti

Eno izmed njih je tudi mlado in hitro rastoče podjetje Intheline Cosmetics, ki proizvaja naravno luksuzno kozmetiko – njihov najuspešnejši izdelek je krema za oblikovanje postave Intheline, ki osvaja trge po celotni Evropski uniji in izven nje. Poleg kreme za hujšanje podjetje prodaja tudi oblačila za oblikovanje postave, pred kratkim pa se je njihovi prodajni uspešnici, kremi za oblikovanje telesa, pridružil še en kozmetični izdelek, ki je nepogrešljiv v vsaki kopalnici – gel za naravno beljenje zob.

Prodajni hiti z najvišjim popustom doslej!

Samo na Črni petek lahko kupite vse luksuzne lepotne izdelke podjetja Intheline Cosmetics 25 % ceneje: eno najbolj prodajanih slimming krem Intheline, oblačila za oblikovanje postave - Savna fit, Savna fit hlače ter Redu Shaper ter nov revolucionarni belilni gel za zobe Intheline. Ti ekskluzivni popusti so vam na voljo samo ta dan v letu, zato se jih resnično splača izkoristiti za nakup slovenske naravne kozmetike, ki navdušuje ženske in moške po vsem svetu.

[BLACK FRIDAY PONUDBA] Samo na Črni petek so vsi izdelki v spletni trgovini Intheline na voljo kar 25 % ceneje! Ponudba velja samo do polnoči!

Prodajna uspešnica: krema za hujšanje kar 25 % ceneje!

Najbolj prodajana krema za hujšanje, ki je osvojila evropsko tržišče, temelji na naravnih sestavinah, ki znanstveno dokazano zmanjšujejo obseg podkožnih maščob na trebuhu, stegnih, bokih, zadnjici in rokah. Eno pakiranje Intheline slimming kreme zadostuje za mesec dni lokalne uporabe dvakrat dnevno, njeno delovanje pa je vidno že v dveh do štirih tednih. Krema Intheline je navdušila že preko 20.000 uporabnikov, ki so z njo uspešno izgubili odvečne centimetre, v njeno učinkovitost pa so pri Intheline Cosmetics tako prepričani, da nudijo garancijo na delovanje!

Samo na Črni petek lahko slimming kremo Intheline naročite s 25 % popustom! Tako ugodne ponudbe za ta izdelek do zdaj še ni bilo.

NOVO v Sloveniji: 100 % naravno beljenje zob z Intheline Teeth Whitening Gel

Prodajni uspešnici Intheline Slimming se je pridružil še en revolucionaren izdelek. Intheline Teeth Whitening Gel je naravna emulzija za žvrkljanje z aktiviranim ogljem kokosovih lupin in kokosovim oljem, ki zobe neguje ter jih nežno pobeli in jim povrne sijaj, ne da bi poškodoval zobno sklenino. Čeprav je na tržišču na voljo veliko izdelkov za beljenje zob s podobno sestavo, je Intheline Whitening Gel edinstven po svoji strukturi, saj je edini slovenski produkt v obliki gela! Gel, ki ga žvrkljamo v ustih 5 – 15 minut, je zobem bistveno bolj prijazen kot praški ali zobne paste, saj je najmanj abraziven, ne poškoduje sklenine, obenem pa nase uspešno veže bakterije, ki jih po žvrkljanju izpljunemo in tako odstranimo iz organizma. Hkrati temeljito očisti tudi jezik in ustno votlino, ki ju s ščetkanjem navadno ne očistimo. Je varna alternativa grobim preparatom s peroksidom, praktičen za uporabo ter primeren tudi za osebe z zobnimi aparati in nosečnice.

Intheline Teeth Whitening Gel zagotavlja najboljše rezultate, obenem pa je bistveno bolj praktičen za uporabo od praškov, ki povzročijo pravo umazanijo v kopalnici. Gel enostavno iztisnete v usta, žvrkljate, izpljunete in se nasmehnete!

Pakiranje vsebuje 14 vrečk z gelom, ki zadostujejo za 14 dni uporabe. Gel za beljenje zob lahko uporabljate toliko časa kolikor želite oziroma dokler ne dosežete želenih rezultatov, saj je popolnoma naraven in varen za uporabo, poskrbi za zdravje zob in ne škoduje naravni sklenini. Rezultati so navadno vidni že po prvi uporabi, za najboljše rezultate pa priporočamo vsakodnevno uporabo vsaj 14 dni.

Izkoristite enkratno priložnost in se založite s kakovostnimi naravnimi izdelki slovenskega kozmetičnega podjetja 25 % ceneje oziroma prihranite pri nakupih za praznično obdarovanje ter razveselite nekoga drugega. Obiščite spletno stran www.intheline-cosmetics.com in uživajte v nakupovanju. In ne pozabite – popusti na vse izdelke veljajo samo danes!

