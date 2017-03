Črnigoj obsojen na 28 mesecev zaporne kazni

Dušana Črnigoja so obsodili na dve leti in štiri mesece zapora. (Foto: Kanal A)

Zaradi preslepitve pri pridobitvi državnih sredstev so na ajdovskem okrajnem sodišču danes na 28 mesecev zapora obsodili nekdanjega predsednika upravnega odbora Primorja Dušana Črnigoja in nekdanjega vodjo kadrovske službe v družbi Ožbeja Marca. Sodišče jima je izreklo tudi stranski denarni kazni.

Sodišče je tako sledilo predlogu tožilke Marte Vukelić Durnik, medtem ko so Črnigojevi in Marčevi zagovorniki v zaključnih besedah minuli teden predlagali umik obtožbe.

Družba Primorje je v letih 2010 in 2011 po takratni zakonodaji pridobila finančna sredstva države za plače delavcem za čakanje na delo. Kot sta trdila obtožena, so za delavce med čakanjem izvedli tudi izobraževanja, zato so na delo čakali na svojih delovnih mestih.

Kot je dejal Črnigoj, dela v času hude gradbene krize ni bilo, zato bi moralo Primorje odpustiti 400 od več kot 1000 zaposlenih, tako pa so jih izobraževali v pričakovanju konca krize in pridobitve novih projektov.

Tožilstvo pa je trdilo, da Primorje tedaj ni bilo v položaju, ko ne bi moglo zagotavljati dela polovici delavcem. Poleg tega družba delavcev ni nikoli napotila na čakanje in zanje v tem času ni izvedla potrebnega izobraževanja, so dokazovali.

Projekt je za Primorje tedaj vodilo podjetje Lefin iz Maribora. Kot sta pojasnila obtožena, naj Primorje ne bi imelo dovolj znanja, da bi se ukvarjalo s takimi projekti, zato je Lefin vodil celoten postopek. Sama sta bila le izvajalca, sta trdila Črnigoj in Marc. Zato je v zaključni besedi zagovornik Primorja dejal, da bi v primeru, če bi res šlo za kaznivo dejanje, morali tega osumiti podjetje Lefin. Sodba še ni pravnomočna.