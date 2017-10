Čuš s spletno peticijo zbira podpise za zaprtje trgovin ob nedeljah

Z novelo zakona o trgovini, ki so jo pripravili v koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije ter nekaterih drugih iniciativ, prihaja do zasledovanja ustavnega načela ljudske suverenosti, pravi Čuš, "saj so Slovenke in Slovenci na najbolj demokratičen način - z referendumom - že izglasovali odločitev o nedeljskem obratovanju".

"Načelo socialne države pomeni zahtevo po ustrezni skrbi države za materialno in socialno varnost državljanov. V tej točki je treba poudariti, da novela z rešitvami, ki jih prinaša, nikakor ne posega v pravice drugih, tudi pravnih oseb, prav tako ne posega v svobodno podjetniško pobudo," je v sporočilu navedel poslanec.

Čuš si za zaprtje trgovin ob nedeljah prizadeva tudi s peticijo. (Foto: iStock)

Peticijo je na spletni strani Pravapeticija objavil v nedeljo. Kot je pojasnil, so jo oblikovali koalicijski partnerji ter člani Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije, služi pa kot eden od instrumentov "v luči prepoznavanja zahtev in upoštevanja volje ljudstva". Napoveduje prizadevanja, da jo podpišejo vsi, ki želijo nedelje nameniti prostemu času, družini in prijateljem.

Čuš se s predlogom novele zavzema, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen v primeru posameznih prodajaln, ki so po lastni presoji trgovca lahko odprte do največ šest nedelj oz. z zakonom določenih praznikov v letu.

Poleg tega bi med izjeme uvrstil prodajalne z omejeno površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, kjer trgovsko dejavnost izvaja neposredno nosilec dejavnosti oz. njegovi ožji družinski člani. Med izjeme bi dodal tudi prodajalne na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.