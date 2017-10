Cvetličarji, vrtnarji, svečarji in vulkanizerji pozor, te dni vas lahko obiščejo inšpektorji

Poostren nadzor bodo inšpektorji izvajali tudi v cvetličarnah. (Foto: Thinkstock)

Delo vrtnarjev, cvetličarjev in svečarjev Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) nadzoruje že dlje časa. Nadzor so sedaj še poostrili. Ker se bliža zima in čas, ko bo treba zamenjati avtomobilske pnevmatike bodo v novembru začeli tudi s poostrenim nadzorom vulkanizerjev. Gre za sezonske dejavnosti, kjer obstaja povečano tveganje neizdajanja računov in zaposlovanja na črno, so sporočili s Finančne uprave.

Nadzor nad svečarji izvajajo že dlje časa, sedaj pa bo še bolj poostren. (Foto: Aljoša Kravanja)

Kršitev je iz leta v leto manj, kar kaže na to, da imajo aktivnosti nadzora pozitiven vpliv. V letu 2016 je bilo na področju dela in zaposlovanja na črno v dejavnosti svečarjev in cvetličarjev opravljenih več kot 360 nadzorov. Nepravilnosti so ugotovili pri 25 zavezancih, kar predstavlja sedem odstotkov.

Nadzor bodo izvajali uslužbenci mobilnih oddelkov. Usmerjen bo predvsem na kontrolo izdajanja in davčnega potrjevanja računov. Preverjali bodo tudi kršitve dela in zaposlovanja na črno. V primeru hujših kršitev lahko Furs zapečati poslovne prostore in izda prepoved o opravljanju dejavnosti.

Veliko vlogo pri izpolnjevanju davčnih obveznosti imamo tudi potrošniki. S svojim vedenjem, da zahtevamo in vzamemo račun, pripomoremo k preprečevanju sive ekonomije in nelojalne konkurence. K takšnemu ravnanju na različne načine poziva tudi Furs. Z računom potrošnik lahko sodeluje v njihovi nagradni igri "Vklopi razum, zahtevaj račun" in se poteguje za 10.000 evrov nagrade.