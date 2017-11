25. november je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki ga je Organizacija združenih narodov razglasila leta 1981. Na ta dan se vsako leto začne 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami, ki se zaključijo z 10. decembrom, Svetovnim dnevom človekovih pravic.

Letos poteka pod kampanjo Ne pustimo nikogar za seboj, s katero skušajo Združeni narodi z različnimi akcijami še posebej opozoriti na pripadnice manjšin. Ravno te ženske so še posebej izpostavljene vsakovrstnim zlorabam in nasilju v domačem in širšem okolju.

"Nasilje nad ženskami v politiki ovira napredek na področju civilnih, političnih, socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic žensk," je ob mednarodnem dnevu poudaril Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov.

Nadlegovanje na delovnem mestu ni značilno samo za Holywood

Ženske so po opozorilu ministrice za delo Anje Kopač Mrak spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu izpostavljene, odkar so množično vstopile v sfero dela. Iz zasebne sfere se je nasilje tedaj preselilo v javno, je opozorila.

Žrtve zaradi strahu pogosto molčijo in nasilje zanikajo. (Foto: iStock)

"Pri spolnem nadlegovanju ne gre za nedolžno izkazovanje pozornosti, dajanje komplimentov ali ustvarjanje prijateljskega vzdušja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje pomeni zlorabo družbene moči enega spola nad drugim," je jasna ministrica.

"Spolno nadlegovanje tudi nima stalnega bivališča zgolj v hollywoodski industriji, prisotno je na vseh delovnih mestih, izpostavljene so mu ženske vseh starostnih skupin in na vseh stopnjah organizacijske položajne lestvice. Zaradi tovrstnega nadlegovanja so delovna okolja do žensk manj prijazna, lahko celo sovražna," je še strnila.

Po nekaterih ocenah se položaj spolno nadlegovanih slabša

Društvo SOS telefon in Društvo za nenasilno komunikacijo svojo pozornost ob letošnjem mednarodnem dnevu namenjata spolnemu nasilju in nadlegovanju. "Položaj žensk, žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja, ostaja zaskrbljujoče slab, po ocenah nekaterih nevladnih organizacij se celo slabša," sta zapisali društvi.

Ženske, ki spregovorijo o svojih izkušnjah spolnega nasilja in nadlegovanja, prepogosto naletijo na dvom okolice o resničnosti njihovih izpovedi, minimaliziranje nasilja in špekuliranje o koristoljubnih razlogih za prijavo. Žrtve v dodatno stisko z nestrokovnim ravnanjem pogosto spravljajo tudi strokovne delavke in delavci različnih institucij, so navedli. Žrtve zato raje molčijo in zanikajo spolno nasilje.

Po podatkih državnega statističnega urada je v obdobju od leta 2010 do 2014 približno 1600 žensk povprečno vsako leto doživelo fizično ali spolno nasilje. Spolno nasilje v širšem smislu jih je prijavilo povprečno približno 200 na leto.

Pričakujejo, da bo država izvedla vse potrebno za dosledno uporabo določil ratificiranih mednarodnih dokumentov in za nujno zaščito žrtev vseh oblik spolnega nasilja pred sekundarno viktimizacijo v okviru postopkov, ki naj bi jih zaščitili.

Brglez opozarja na nesprejemljivost nasilja nad ženskami

Predsednik DZ Milan Brglez, ki je prvi slovenski ambasador globalne Kampanje bele pentlje, katere cilj je odprava nasilja nad ženskami in deklicami v javnem in zasebnem življenju, opozarja na nesprejemljivost tovrstnega nasilja.

Po njegovem prepričanju je odgovornost vseh, še zlasti pa tistih z močjo in z nalogo odločati o pravičnejši družbi, prispevati k dejanjem, ki predstavljajo gonilo uresničevanja pravic žensk. Tudi letos si bo zato pripel belo pentljo in na ta način podprl mednarodni dan, so sporočili iz DZ.

Več dogodkov ob mednarodnem dnevom se je zvrstilo že v minulih dneh. Ministrstvo za delo je s partnerskimi organizacijami začelo izvajati projekt Odklikni! Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti. V Študentski organizaciji Univerze na Primorskem pa so se z eksperimentom lotili tematike nasilja tako nad žensko kot nad moškim.