Dan brez avtomobila: zapore, ulični festival, skupinska kolesarjenja, brezplačen javni prevoz

Evropski teden mobilnosti je z letošnjim sloganom Združimo moči, delimo si prevoz, poudarjal, da lahko z deljenjem prevoznih sredstev prispevamo k manjšemu onesnaževanju okolja in nižanju lastnih stroškov. Aktivnosti že cel teden potekajo v 71 slovenskih občinah.

(Foto: iStock)

V Ljubljani ulični festival na zaprti Zemljemerski ulici, organizirano skupinsko kolesarjenje

V Ljubljani bo potekal ulični festival ob dnevu brez avtomobila na zaprti Zemljemerski ulici, po prestolnici bo potekalo tudi skupinsko kolesarjenje za Ljubljano po meri človeka. V Kranju bo ob današnjem dnevu potekal dogodek Dobrodelnost, dan brez avtomobila bodo proslavili tudi v Mariboru, Velenju, Novi Gorici, Črnomlju in številnih drugih občinah.

Ob današnjem dnevu so pripravili tudi kampanjo Prestavi na OFF!, s katero želijo predvsem mlade kolesarje informirati o nespametnem poslušanju glasbe med kolesarjenjem.

Brezplačni avtobusi v Ljubljani in Mariboru, zaprte ulice po četrtnih skupnostih

V Ljubljani bo vožnja z mestnimi avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa ves dan brezplačna, brezplačno bo tudi parkiranje na parkiriščih sistema P+R. V vseh četrtnih skupnostih bodo med 10. in 18. uro zaprli odsek ceste, ki so ga izbrali tamkajšnji prebivalci. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi bo na voljo tudi v Mariboru.

Katere ljubljanske ceste in ulice so danes zaprte?

(Foto: 24ur.com)

Cerar: Prispevajmo k manjši obremenjenosti okolja

K manjši uporabi avtomobila je za današnji dan pozval tudi premier Miro Cerar. "Z iskanjem rešitev za deljenje prevoza namreč nehote prispevamo k manjši obremenjenosti okolja: hkrati je deljenje prevoza tudi vedno pomembnejši dejavnik združevanja moči in sodelovanja," je poudaril in pozval, da se na današnji dan brez avtomobila na delovno mesto, šolo in po opravkih po možnosti odpravimo peš, s kolesom ali javnim prevoznim sredstvom.

V letos sodelujočih občinah so v Evropskem tednu mobilnosti potekala kolesarjenja in pohodi, odpirali so nove odseke kolesarskih poti in kolesarskih poligonov, pločnikov ter novih sistemov izposoje koles. Potekala je vrsta predavanj, branj in predstavitev ter različne delavnice za osveščanje o trajnostni mobilnosti.

Tako je po občini Medvode vozil brezplačen turistični avtobus:

Aktivnostim ob Evropskem tednu mobilnosti se je pridružil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je poudarjal zdravstvene vidike, povezane s trajnostno mobilnostjo. Cestni promet onesnažuje zrak v mestih, kar škoduje okolju in našemu zdravju, povzroča prezgodnjo umrljivost, razvoj bolezni srca in ožilja, pljučnega raka, sladkorne bolezni in astme.

Kljub številnim ukrepom v Evropi zaradi onesnaženosti zraka vsako leto predčasno umre kar 400.000 ljudi. Slab zrak še posebej prizadene otroke in starejše.