Dan brez nakupov kot odgovor na potrošniško mrzlico črnega petka

Več nevladnih organizacij se je tudi v Sloveniji letos pridružilo dnevu brez nakupa, ki ga po svetu kot odgovor na potrošniško mrzlico črnega petka obeležujejo dan pozneje. Letos je evforija črnega petka zajela tudi Slovenijo, traja pa že ves teden. V nevladnih organizacijah menijo, da je to predvsem odgovor na spremenjeno zakonodajo o razprodajah.

V Trgovinski zbornici Slovenije so pojasnili, da črni petek izvira iz ZDA, zato ni presenetljivo, da se je tudi v Evropi najbolj razširil v državah, ki so kulturno najbližje ZDA – torej predvsem v Veliki Britaniji. Opažajo pa, da se v zadnjih letih ta običaj širi tudi v druge evropske države, kar je predvsem posledica razvoja svetovne spletne trgovine.

"Tem trendom seveda sledijo tudi slovenski trgovci. V sklopu črnega petka tudi letos zaznavamo predvsem posebne akcije in t. i. nočna nakupovanja. Primarno gre za prodajo tehničnega blaga (npr. televizorji, pralni stroji, mali gospodinjski aparati, zabavna elektronika, mobilne naprave ...) ter tekstila, obutve in igrač," so izpostavili v zbornici.

Iz ZDA je črni petek priromal tudi k nam, le da so morda popusti nekoliko nižji, zanimanja glede na videno očitno ni nič manj. (Foto: AP)

V Sloveniji so vedno bolj priljubljeni t. i. nočna nakupovanja, ki jih največja nakupovalna središča prirejajo tudi po večkrat na leto, oziroma festivali nakupov, ki trajajo navadno ob koncih tedna. Te dogodke spremljajo tudi številni popusti in ugodnosti, ki so poslovna odločitev vsakega posameznega trgovca, pojasnjujejo v zbornici.

V zbornici menijo, da je potrošnik postal bolj zahteven in da zahteva najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, pri nakupovanju je bolj preudaren, stalno spremlja in pregleduje ponudbo.

V Sloveniji ne le črni petek, ampak kar črni teden?

Predsednica društva Focus Živa Kavka Gobbo je pojasnila, da letos pri nas razsaja evforija črnega petka, ki sicer velja za uradni začetek praznične prodajne sezone in ga trgovci v ZDA obeležujejo dan po zahvalnem dnevu. Evforijo vidi predvsem kot odgovor na spremenjeno zakonodajo o razprodajah, ki je odpravila časovno opredeljene zimske in poletne razprodaje.

Dan brez nakupa je medtem po njenih besedah namenjen opozarjanju na vplive potrošništva kot ideologije in ne zgolj protiutež črnemu petku, ki se je v Sloveniji sprevrgla kar v črni teden ali še eno priložnost za razprodaje.

Letošnji dan brez nakupov poteka pod geslom Več kot trošiš, manj živiš. Nevladniki opozarjajo, da nas nakupovanje kot tako ne bo nikoli osrečilo. "Lahko nam dvigne razpoloženje za nekaj ur, morda celo nekaj dni. Vendar na koncu ugotovimo, da so stvari, ki so resnično pomembne in jih imamo, povezave, prijatelji, družina, izkušnje, čisto in zdravo okolje," so še zapisali ob letošnjem dnevu brez nakupov.

Dan organizirajo v več kot 60 državah. V Sloveniji bo med drugim danes (med 15. in 19. uro) potekala izmenjava oblek in knjig v Okoljskem centru v Ljubljani, kamor lahko vsak prinese stare knjige in obleke, domov pa odnese nekaj drugega. Prednost imajo zimska oblačila ter knjige v angleščini, vendar so dobrodošle tudi poletne obleke ter slovenske (ali drugojezične) knjige.

V Izmenjevalnico in knjižnico reči na Belokranjski 6 v Ljubljani je mogoče prinesti hrano, izdelke za higieno in čistila ter jih zamenjati za rabljena, vintage oblačila in predmete. Knjižnica reči bo odprta tudi za izposojo.

Od 16. do 20. ure bo v prostorih Rdečega križa Ljubljana potekala Srečevalnica specijal. Tam bodo lahko potrošniki na praktični – ustvarjalni delavnici prenovili nekaj kosov pohištva, odprta pa bo tudi popravljalnica – šivalnica, kjer bodo lahko obiskovalci svoje oblačilo popravili. Večer bodo nadaljevali s filmsko projekcijo ob 19. uri.

Mladinska postaja Moste pa bo ob 19. uri predvajala mladinski ozaveščevalni film Ne nabavi, popravi, ki predstavlja alternativne načine življenja skozi ljubezensko zgodbo Ive, Nine, Lovra in Blaža.

Že v torek je v Ljubljani potekala razprava o pomenu dneva brez nakupov, z naslovom Dan brez nakupov – dobra ideja ali dober izgovor? Vodja pravične trgovine v Sloveniji Živa Lopatič je bo tem opozorila, da nas je potrošništvo tako prevzelo, da težko postavljamo meje, do kod je nakupovanje smiselno in od kod naprej je le še brezglavo zapravljanje.

"Če želimo zaščititi svoj planet pred dokončnim uničenjem in zagotoviti neizkoriščanje ljudi, ki so vključeni v oskrbovalno verigo, bomo morali vsi, posamezniki, proizvajalci, trgovci in distributerji, pa tudi nacionalne oblasti in mednarodna skupnost, najprej stopiti korak nazaj, se čemu odpovedati, nato pa začeti sklepati nove pogoje in postavljati nova pravila, ki pa ne bodo temeljila na okoriščanju posameznikov, ampak zagotavljanju dobrobiti za prav vse prebivalce Zemlje," je dodala.