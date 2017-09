Dan je kljub poimenovanju enakonočje daljši od noči

Enakonočje nastopi, ko sončni žarki pravokotno posvetijo na ekvator in obe polovici Zemlje prejmeta povsem enako količino sončne energije, to se bo zgodilo jutri zvečer. Nato bo Sonce pol leta pravokotno svetilo na območje južno od ekvatorja.

Dan je ob "enakonočju" daljši zaradi tega, ker nekaj minut traja, da sonce vzide oz. zaide. Mi štejemo za dan čas od začetka sončnega vzhoda, do konca njegovega zahoda, to pa traja nekaj minut. Dan nekoliko podaljša še ukrivljanje sončne svetlobe v atmosferi, ki deluje kot leča in če vse to seštejemo skupaj dobimo pravljičnih sedem minut.

Zemlja kroži okoli svoje osi in okoli Sonca, njena os pa je nagnjena glede na ravnino Sonca za dobrih 23 stopinj. In prav nagnjenost osi je razlog za to, da imamo na Zemlji letne čase, če bi bili osi vzporedni jih ne bi bilo. Sedaj prehajamo v del leta, ko bomo na severni polobli imeli sonca manj. Severni pol bo v temi, temperaturna razlika med polarnimi in tropskimi predeli bo velika, vremenski procesi in temperaturna nihanja v naših krajih pa bodo precej izrazitejši kot poleti.