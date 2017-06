Dan, ko delijo spričevala: več kot 215.000 slovenskih šolarjev zaključuje pouk

Za nekaj več kot 161.000 osnovnošolcev in nekaj več kot 54.000 srednješolcev se danes zaključuje letošnje šolsko leto. Uradno bodo počitnice začeli v ponedeljek, v šolske klopi pa bodo znova sedli 1. septembra. Na šolah bodo danes razdelili spričevala, podelili priznanja in izvedli proslavo pred dnevom državnosti.

Učenci 9. razredov so šolsko leto zaključili 15. junija, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pa že 22. maja. Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so se ravno v četrtek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi.

(Foto: Thinkstock)

Nekateri na 'popravce'

Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 7. julija, za dijake pa se bodo začeli 29. junija.

V letošnjem šolskem letu je šolo obiskovalo okoli 175.700 učencev in 75.000 dijakov. Osnovno šolo je v iztekajočem se šolskem letu prvič obiskovalo okoli 22.300 otrok, kar je bila največja generacija prvošolčkov v zadnjih 19 letih.

Največja novost šolskega leta je bil uvedba pouka angleščine kot obveznega predmeta v 2. razredu v vseh osnovnih šolah. Omenjeni predmet so pred tremi leti v 2. razredu začeli poučevati na 61 šolah, predlani na dodatnih 90, v iztekajočem se šolskem letu pa so to novost uvedli v še preostalih 302 šolah.

Nekaj sprememb je bilo tudi učitelje in druge zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Med drugim so jim nekoliko povišali plače. Septembra lani je namreč v javnem sektorju začela veljati plačna lestvica, kakršna je bila v veljavi do sredine leta 2013.

Na splošni ravni so v letošnjem šolskem letu uredili sistem plačevanja nadomestila za uporabo avtorskih del v šolah in vrtcih, urejen naj bi bil tudi sistem obnove učbeniških skladov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je ob zaključku letošnjega šolskega leta učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ter vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju v poslanici zaželela lepe in sproščene počitnice.