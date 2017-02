Dan, ko se bo poslovila zima in dan, ko se nasmejanih ust sladkamo s krofi

Danes je pustni torek, kar pomeni še ena priložnost, da se našemite, preženete zimo in prikličete pomlad ter si privoščite kakšno pustno dobroto - slastni krofi so kot nalašč za tako priložnost. Večina pustnih povork se je zvrstila že v soboto in nedeljo, a za našemljence bo tudi danes nekaj priložnosti, da pokažejo svoje maske.

Pustne šeme preganjajo starko zimo in kličejo pomlad. (Foto: Damjan Žibert)

Kje boste danes lahko pustovali?

Sprevodi mask bodo danes denimo v Postojni in Velenju. Tu bo pustna povorka krenila od Doma kulture do Rdeče dvorane, kjer bo otroško pustno rajanje z izborom najizvirnejših pustnih mask.

Na Ptuju, kjer so letošnje 57. Kurentovanje začeli že 2. februarja s tradicionalnim polnočnim kurentovim skokom, bodo službene obveznosti končali opoldne. Skupaj z glasbenimi skupinami bodo počakali na sklepno dogajanje letošnjega kurentovanja, ki bo pokop pusta.

Tudi v Cerknem bodo letošnje pustno obdobje po izročilu končali danes. Obtožnico Pustu so prebrali v nedeljo, danes pa bodo odkopali veliko drvarsko kladivo - bot in z njim pokončali Pusta. Zvrstile se bodo še nekatere druge prireditve, povezane s pustom. Pred ljudsko kuhinjo Pod strehco na Zaloški v Ljubljani pa bo potekala dobrodelna prodaja krofov.

Danes si le privoščite kakšen krof. (Foto: iStock)

Ptujski kurenti, cerkljanski laufarji, škoromati iz Hrušice ...

Tradicija praznovanja pusta z maskami in karnevali izhaja iz starodavnih poganskih časov. V Srednji Evropi so se po letu 1300 v povezavi s krščanskimi običaji zabave prenesle na čas pred štiridesetdnevnim postom.

Slovenske pustne maske in šeme so zelo slikovite, pustni običaji pa so v marsičem edinstveni in odražajo nekdanje lokalne posebnosti vaških okolij. Najbolj znane med pustnimi šemami v Sloveniji so ptujski kurenti, cerkljanski laufarji, škoromati iz Hrušice idr. V okolici Ljubljane so najbolj znane mačkare in petelini iz Dobrepolja, navajajo v Turizmu Ljubljana.