Dan potem: Pahor se bo srečal s hrvaško kolegico. Tuji mediji: sodišče je treba spoštovati, sicer to lahko prinese Hrvaški težave

Dan po objavi sodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško je pričakovati nove odzive na sodbo. O njej bodo predvidoma govorili tudi na vladi, v Ljubljano pa naj bi prišli župani obmejnih krajev. Predsednik Borut Pahor se bo medtem v Dubrovniku srečal s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović.

Predsednik se bo s hrvaško kolegico srečal ob robu vrha Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi (SEECP), na katerega ga je ta povabila še pred tem, ko je sodišče sporočilo, da bo v četrtek objavilo sodbo. To bo tako priložnost za njuno prvo srečanje po arbitražni odločbi, ki jo sicer Zagreb zavrača in trdi, da je ne bo uresničil.

Predsednik Pahor je v četrtek dejal, da po današnjem srečanju ne pričakuje spremembe stališč glede spoštovanja sodbe arbitražnega sodišča. Bo pa srečanje znak ohranjanja dialoga.

Sicer pa je pričakovati nadaljnje odzive na razsodbo, tudi slovenskih strank, med njimi največje opozicijske SDS, ki je že napovedala novinarsko konferenco.

Arbitražno sodišče je v skladu z arbitražnim sporazumom določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in morju. Med drugim je presodilo, da velika večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo pa je tudi 2,5 navtične milje široko stično območje Slovenije z odprtim morjem.

Hrvaška predsednica je že pred branjem sodbe poudarila, da Hrvaška ne bo dovolila implementacije odločitve sodišče. (Foto: AP)

Odločitev odmeva tudi v tujih medijih

Odločitev arbitražnega sodišča odmeva v tujih medijih. Agencija Reuters izpostavlja, da je odločitev končna in zavezujoča, čeprav se je Hrvaška iz postopka umaknila leta 2015.

Nemška tiskovna agencija DPA je zapisala, da je Slovenija dobila večji kos spornega Piranskega zaliva, da pa Zagreb tako ali tako nima namena spoštovati odločitve sodišča - kljub opozorilom iz Berlina. "Pritisk, s katerim se bo morala soočiti Hrvaška, je prišel iz Nemčije, ki so jo doslej videli kot veliko zaveznico, vse odkar je podprla hrvaško neodvisnost," so še zapisali. V Berlinu ocenjujejo, da je odločitev arbitražnega sodišča spoštovati in implementirati.

Tudi francoska agencija FP poudarja, da Hrvaška nima namena spoštovati odločitve sodišča, da pa je slovenski premier Miro Cerar odločitev pozdravil kot "zgodovinski trenutek za Slovenijo". Dodajajo tudi, da bi hrvaško upiranje implementaciji odločitve sodišča, lahko imelo slab odmev v EU in bi se ji lahko uporništvo maščevalo, saj mora tudi Slovenija prikimati hrvaškemu vstopu v schengensko območje.

Avstrijska APA je zapisala, da je uradni Dunaj vedno podpiral arbitražo kot "racionalno odločitev". Pa tudi, da je potrebno odločitev sodišča spoštovati.

Italijanska ANSA izpostavlja, da je bilo glavno vprašanje arbitraže območje na morju, da pa je arbitražno sodišče odločilo, da lahko Slovenija dostopa do mednarodnih voda.

Srbska agencija Tanjug pa je izpostavila, da se je Nemčija s svojim pozivom, da je treba spoštovati odločitve sodišča, oglasila tik pred branjem sodbe.

O ČEM JE ODLOČALO SODIŠČE:

Piranski zaliv

Meja v Piranskem zalivu in stik Slovenije z odprtim morjem je eno glavnih odprtih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško pri določanju meje med državama. Slovenija je zagovarjala, da je bil na presečni datum 25. junija 1991 Piranski zaliv v celoti slovenski, saj so slovenski organi oblasti izvajali jurisdikcijo v celotnem zalivu in še čez. Prav tako Slovenija zagovarja, da je imela ob razpadu skupne države teritorialni izhod na odprto morje. Hrvaška je temu nasprotovala.

ODLOČITEV SODIŠČA: Sloveniji gre Piranski zaliv od ustja Dragonje do točke 45° 30' 41,7'' severno in 13° 31' 25,7'' vzhodno. Sloveniji pripadejo okoli 3/4 Piranskega zaliva. Območje slovenskega stika z odprtim morjem je široko 4,6 kilometra od osimske meje.

(Foto: 24ur.com)

Levi breg Dragonje

113 hektarov južno od sedanjega toka reke Dragonje oz. kanala sv. Odorika. Pas v povprečni širini 200 metrov se razteza 6 kilometrov nizvodno od mostu pod naseljem Kaštel oz. Dragonja do najbolj južne točke k.o. Sečovlje ob vznožju hribovja. Na tem območju so trije zaselki - Škodelin, Bužini in Mlini-Škrilje ter tudi hiša Joška Jorasa.

Slovenija je menila, da je celotno območje slovensko, tudi prebivalci območja so bili povezani z infrastrukturo Slovenije. Hrvaška pa, da meja poteka po reki Dragonji.

ODLOČITEV SODIŠČA: Joško Joras ostaja na Hrvaškem. Meja v Istri gre po reki Dragonji in se konča na sredini kanala Sv. Odorika.

(Foto: 24ur.com)

Snežnik

Gre za gozdno območje na vzhodnem pobočju Snežnika v velikosti 70 hektarov, sedem t. i. Tomšičevih parcel. Po mnenju Slovenije je to nesporno slovensko ozemlje, a so različna hrvaška gozdna gospodarstva na tem območju gospodarila oz. izvajala sečnjo vse od leta 1950. Za območje se prav tako vodi dvojni kataster.

ODLOČITEV SODIŠČA: Tomšičeve parcele Sloveniji.

(Foto: 24ur.com)

Trdinov vrh

Trdinov vrh ali hrvaška Sveta Gera je s 1178 metri nadmorske višine ena najvišjih vzpetin v Gorjancih. Na vrhu sta telekomunikacijski stolp ter vojaški objekt, za katerega Hrvaška trdi, da ga je Slovenija okupirala.

ODLOČITEV SODIŠČA: Vojašnica na Trdinovem vrhu gre Hrvaški.

(Foto: 24ur.com)

Brezovica ter Drage - Sekuliči

V primeru Brezovice gre za nekaj hektarov veliko sporno območje pri Metliki, kjer je kataster dobesedno razdrobljen, za del območja pa se vodi tudi dvojna evidenca oz. evidence sploh ni. Katastrska meja na tem območju je sporna in hkrati povsem neživljenjska.

335 hektarjev veliko k.o. Sekuliči leži na jugozahodnih obronkih Gorjancev na območju Bele krajine. Severni del je gozdnat, na jugu pa so vas Drage in nekaj obdelovalnih površin. Hrvaška trdi, da je to območje njeno, saj je bilo zgodovinsko del hrvaške k.o. Sekuliči. Slovenija je temu oporekala.

ODLOČITEV SODIŠČA: Vas Drage v Beli krajini je na slovenski strani meje. V vasi Brezovica gre meja po katastrski meji.

(Foto: 24ur.com)

Območje ob Muri

Mura je bila zgodovinsko naravna meja med Slovenci in Hrvati. A reka je nato večkrat spremenila tok, bila je tudi regulirana. Katastrske meje temu niso sledile. Posledica je, da na slovenskem, levem bregu leži za okoli 800 hektarov katastrsko hrvaških območij, na hrvaškem pa za okoli 260 hektarov katastrsko slovenskih območij. Med spornimi območji je predvsem kraj Mirišče.

ODLOČITEV SODIŠČA: Na Muri meja na splošno poteka po katastrskih mejah. Meja v Razkrižju gre po katastrskih mejah. Kraj Mirišče ostane v Sloveniji. Hrvaški protipoplavni nasipi pa so hrvaški, kar vzbuja nekaj skrbi.