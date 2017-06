Dan Primoža Trubarja v luči 500-letnice reformacije

(Foto: POP TV)

Danes praznujemo dan Primoža Trubarja, letos praznik mineva v luči 500-letnice reformacije. Za spominski dan avtorja prve knjige v slovenskem jeziku in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran domnevni datum njegovega rojstva.

Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor. Posredoval jo je tedanjemu predsedniku Slovenskega centra Pen Tonetu Peršaku, ta pa dalje v DZ. Poslanska skupina SD je oblikovala predlog, ki ga je junija 2010 sprejel DZ.

Primož Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje zgodovine. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko vero in po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige, med prvimi sta bila Katekizem in Abecednik. Umrl je leta 1586.

Odbor DZ za kulturo bo danes ob 11. uri pripravil proslavo v preddverju velike dvorane. Zbrane bo nagovoril predsednik odbora Dragan Matić, slavnostni govornik pa bo podpredsednik DZ Primož Hainz. Sledil bo kulturni program, ki ga bodo popestrili številni nastopajoči.

V uradu predsednika republike pa bodo na državni praznik pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo poslopje predsedniške palače pod strokovnim vodstvom uslužbencev protokola lahko ogledali ob 13. uri. Obiskovalce bo sprejel in nagovoril predsednik republike Borut Pahor. Kulturno bodo dogodek popestrili osnovnošolci, pred predsedniško palačo pa bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Trubarja se bodo z okroglo mizo in odprtjem razstave o reformaciji spomnili tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor, na Trubarjevi domačiji v Velikih Laščah pa bo tradicionalno potekal literarni večer Društva slovenskih pisateljev, naslovljen Dom v jeziku.