Dan za (prostovoljne) spremembe: 'Pokazali bomo, da sodelovanje prinaša pozitivne rezultate in dobro voljo'

V preteklih letih so prostovoljci polepšali številne stavbe. (Foto: Slovenska filantropija)

Po Sloveniji poteka tradicionalna prostovoljska akcija Dan za spremembe, ki jo že sedmo leto zapored pripravlja Slovenska filantropija. Prostovoljske akcije, katerih rdeča nit je širjenje in spodbujanje sodelovanja, bodo potekale v 71 krajih, med organizatorji so šole, društva, občine in posamezniki, sodelovala bodo tudi podjetja. Prijavljenih je 124 akcij, v okviru nekaterih se je povezalo tudi več kot 27 organizacij. Po vsej državi bo tako ali drugače danes aktivnih več kot 450 organizacij in več kot 8300 prostovoljcev.

Slovenska filantropija je v preteklosti akcije že obarvala medgeneracijsko in skupnostno, premagovali so osamljenost, z izmenjavo oblačil in predmetov pomagali šolskim skladom ter najpomembneje - širili spoštovanje do ljudi in živali, saj zaznavajo več nestrpnosti, nerazumevanja, nespoštljivega komuniciranja, širjenja predsodkov, diskriminacije, izključevanja in celo sovražnega govora.

Odziv sodelujočih vsako leto narašča, tako po številu vključenih krajev, regij, prostovoljcev, prijavljenih akcij kot tudi vključenih organizacij. Lansko leto na primer je več kot 14.500 prostovoljcev in sodelujočih pomagalo posamezniku, ki se je znašel v stiski, reševali so določen skupnostni problem ali pa poskrbeli za prijetnejšo okolico, iz katere izhajajo.

Direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak pred akcijo poziva: "Sodelovanje je pot do uspeha. S številnimi akcijami izvedenimi v okviru Dneva za spremembe, smo že spreminjali zanemarjena igrišča v barvita mesta druženja, osamljene vsakdane v pomladni živžav, namenjali smo stari robi novo rabo. Znova bomo pokazali, da sodelovanje prinaša pozitivne rezultate in dobro voljo." Slovenska filantropija tako prebivalce Slovenije nagovarja, da stopijo iz ustaljenih rutin, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Številne prostovoljske akcije, ki nastajajo v sodelovanju s prostovoljskimi organizacijami, občinami, šolami, podjetji ter posamezniki, za sabo v družbi in okolju puščajo pomembne pozitivne sledi. "Vsak lahko nekaj prispeva," pravi Novakova. "Vsak na svoj način doprinese k družbi."

Medgeneracijsko druženje je stalnica na Dnevu za spremebe. (Foto: Slovenska filantropija)

Izola postaja vedno bolj zeleno mesto

"V izolski občini bo dan potekal pod sloganom Izola – zeleno mesto, saj Komunala Izola in Občina Izola nadaljujeta s projektom ozelenitve mesta. Akciji se vsako leto pridruži več izolskih društev, zavodov, podjetij in organizacij, kar nas izredno veseli, saj kaže, da nam ni vseeno za naše okolje in da znamo med seboj dobro sodelovati," so povedali na izolski občini.

V sklopu projekta bodo v mestu zasejali več kot 20 novih dreves, odvijale se bodo različne čistilne akcije v mestu in na podeželju. "Čistili bodo tudi naše morje, pri čemer jim bodo pomagali člani Društva Manta in člani iniciative Naredi Nekaj za Naravo, ki bodo s supi preveslali celotno izolsko obalo in na poti pobrali vse odpadke na katere bodo naleteli," je dejala Luca Stančič Kodarin z izolske občine.

Prostovoljski akciji se bodo tudi letos pridružili številni otroci iz vrtcev in šol, skupaj z odraslimi urejali zeliščne gredice, posadili rože, počistili igrišče. "Poleg čistilne akcije bodo v tem tednu zbirali odpadne materiale, organizirale ustvarjalne delavnice, likovne izdelke in izdelke iz odpadnih materialov, pa bodo tudi razstavili," dodaja Stančič Kodarinova. "Učenci bodo raziskovali naravo, zasadili okrasna korita pred šolami, razvijali idejo o ureditvi šolske učne poti v občini."

V sklopu priprave celostne prometne strategije si bodo občani v parku Pietro Coppo lahko ogledali tudi video predstavitev poteka ustvarjanja nove strategije in predvidene ukrepe, ki jih ta prinaša in se okrepčali s kolesarskim zajtrkom. V zahvalo za sodelovanje v lanskoletni anketi o prometu in javnih površinah v občini, pa bo ob župan Občine Izola Igor Kolenc izžrebancu podelil električno mestno kolo.

Omenjene akcije so le nekatere izmed vseh, s katerimi se bodo povezali krajani občine Izola. Vse z namenom, da bi se pripadniki mlajše in starejše generacije med seboj družili, si pomagali in hkrati naredili nekaj koristnega za okolje.

Prostovoljci so v preteklih letih pomagali številnim invalidom. (Foto: Slovenska filantropija)

Murska Sobota dan za spremembe združuje z mednarodnim dnevom Romov

V Murski Soboti bodo prostovoljski dan združili z mednarodnim dnevom Romov. Vabijo na številne medgeneracijske delavnice za otroke in odrasle ter druženje in spoznavanje kulturnih, kulinaričnih posebnosti in načina bivanja Romov. Pripravili so zeliščarsko delavnico, družabne igre, za spoznavanje romske kulture in kulinarike bodo poskrbela različna romska društva.

Skupina učencev prostovoljcev bo obiskala dom starejših v Murski Soboti in z varovanci izvedla delavnico. Na šoli jih bo obiskala skupina varovancev iz društva za zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ki bo skupaj z učenci 1. razreda izvedla športne igre. Prostovoljci se bodo trudili povezati se z ljudmi s posebnimi potrebami in jim polepšati vsakdan.

Zavetišče za brezdomce Murska Sobota organizira akcijo prijateljstva, s katero bodo motivirali socialno ranljive uporabnike, da tudi sami pripomorejo k reševanju družbenega problema osamljenosti starejših. S skupnim druženjem bodo poskrbeli za kakovostno preživljanje prostega časa starejših občanov in uporabnikov zavetišča z namenom vzpostavitve in širitve socialne mreže vseh udeleženih.

Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti!

Tereza Novak poziva vse, naj se udeležijo akcij, ki jih pripravljajo posamezni kraji. "Ljudje imamo moč spreminjanja. S sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti! vabimo posameznike, da sodelujejo pri reševanju stisk, premagovanju težav in medsebojni pomoči. Dobrodošel je vsak, ki želi s sodelovanjem v svoje okolje vnesti pozitivne spremembe. Aktivnosti v katere se lahko vključite najdete na www.filantropija.org/dan-za-spremembe,” še pravi v povabilu na Dan za spremembe.