Dan za strpnost - naj vživljanje v kožo nekoga drugega ne bo misija nemogoče

Ste danes morda na avtobusu odstopili sedež starejši gospe? Poleg svoje odnesli še sosedovo vrečko s smetmi? Se na cesti zadržali in pomislili, da je voznik, ki vas je divjaško prehitel, morda na poti k bolni soprogi?

16. november je mednarodni dan strpnosti in v teh dneh je zavedanje, da se moramo vživeti v kožo nekoga drugega, verjetno pomembnejša kot kadarkoli prej.

Mednarodni dan strpnosti je 16. novembra 1995 v svoji Deklaraciji o načelih strpnosti razglasil Unesco. Tudi v Sloveniji smo se ob vključevanju priseljencev v novo okolje srečali tako z oblikami strpnosti kot nestrpnosti. Kot so poudarili, se strpnost začne pri vsakem posamezniku.

Strpnost je aktiven odnos

V vladi menijo, da se strpnost začne pri vsakem posamezniku. "Strpnost se vedno začne v okolju, v katerem živimo. Ni nekaj neotipljivega, oddaljenega tisoče kilometrov. Ni popustljivost ali prijaznost, temveč aktiven odnos. Izkazujemo jo za domačimi štirimi stenami, v šolah, na avtobusih, v trgovini, v odnosu do domačih, sodelavcev, do drugačnih," so sporočili.

Unesco je v svoji deklaraciji strpnost opredelil kot spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti svetovnih kultur, oblik izražanja in načinov biti človek. Toleranco, spoštovanje in dostojanstvo po svetu promovira tudi kampanja Združenih narodov "Skupaj", katere cilj je zmanjšati negativno percepcijo beguncev in migrantov ter okrepiti družbene stike med državami gostiteljicami in skupnostmi ter begunci in migranti.

Nestrpnosti na žalost nikoli ne bomo povsem izkoreninili, menijo v vladi. Je pa pomembno, da se neprestano trudimo priznati univerzalne človekove pravice in temeljne svoboščine prav vsem ljudem.

Poskušajmo se vživeti v kožo nekoga drugega, pa ne le na dan strpnosti. (Foto: Reuters)

Urad vlade za komuniciranje sicer v letu 2017 sofinancira 11 projektov, ki so namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.

Sredstva so razdelili v dva sklopa, v prvem so se osredotočili na spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov, v drugem sklopu pa na boj proti trgovini z ljudmi.

Sredstva so prejeli Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas, Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Slovenska fundacija za Unicef, Društvo za kulturo inkluzije, Forum za enakopraven razvoj, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mirovni inštitut, BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ekološko kulturno društvo za boljši svet, SLOGA - Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Pravni center za varstvo človekovih pravic, Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, Slovenska filantropija - združenje za promocijo prostovoljstva in Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - DrogArt.

V slovenskih srednjih šolah pa trenutno potekajo tudi projekcije kratkega igranega filma Strah, ki je prepoznan kot učinkovito preventivo orodje za ozaveščanje proti rasizmu, fašizmu in ksenofobiji ter za preprečevanje radikalizacije mladostnikov.