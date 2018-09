Današnje jutro med najhladnejšimi v septembru po letu 1977

Najnižjo temp eraturo, –3 stopinj e Celzija, so izmerili v Ratečah. V Logatcu, Iskrbi pri Kočevju in Šmartnem pri Slovenj Gradcu sta bili –2 stopinj i Celzija, stopinj a pod ničlo pa je bila zabeležena v Marinči vasi in na Brniku. Tudi drugod po državi so se temp erature marsikje dotaknile ledišča.

Nad večjim delom stare celine se je zgradil močan anticiklon, ki bo vsaj do konca tedna preprečeval, da bi se oblačne gmote s padavinami pomikale v bližino naših krajev. Njegovo središče je danes v bližini Slovenije, zato sonca ne bo manjkalo.

Mrzlo jutro se bo tako prevesilo v čudovit dan z nekaj prosojne oblačne koprene, ki bo znanilka dotoka toplejšega zraka v višine. V Vipavski dolini bo dopoldne še pihala zmerna burja, ki bo sredi dneva prešla v šibko. Na Štajerskem bo popoldne zapihal južni veter. Kljub temu večjih temperaturnih sprememb glede na včeraj ne bo. V večjem delu države bo med 14 in 16 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija.

Tudi četrtek bomo začeli z jasnim in hladnim jutrom, s temperaturami blizu ledišča, čez dan pa bo že topleje. V notranjosti države se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija, na Primorskem do 25. Petek bo najverjetneje najtoplejši dan tega tedna, v soboto pa nas bo prešla oslabljena hladna fronta, ki omembe vrednih padavin ne bo prinesla, bo pa poskrbela za povečano oblačnost in ponovno nižje temperature. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo zjutraj, ko se bo veter polegel, bodo temperature ponekod spet blizu ledišča.