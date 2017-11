Današnji dan posvečen Maistru, ki je prepoznal priložnost za slovenski narod

V predsedniški palači so ob današnjem državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, odprli vrata obiskovalcem. Sprejel jih je predsednik republike Borut Pahor, ob tem pa v nagovoru spomnil na prelomne dogodke v prejšnjem stoletju, ki so povezani s praznikom. Pred palačo je kot običajno v čast prazniku postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Predsednik je v nagovoru poudaril, da so junaška dejanja generala Maistra in njegovih borcev odločilno tlakovala pot k združitvi Slovencev "in da smo lahko uveljavili pred 26 leti tudi našo pravico do samostojnosti". Ob tem je na prazničen dan vsem državljankam in državljanom zaželel veliko sreče, uspehov in tudi ponosa.

Pahor je v nagovoru posebej izpostavil najmlajše 'državljančke'. Pozval jih je, naj nikoli ne pozabijo, da so se morali njihovi starši in stari starši, in še generacije pred njimi, "zelo pogumno in vdano boriti za to, da danes govorite slovenski jezik, da živite v državi, v kateri je ta jezik uraden". Zaželel jim je, da bi v miru in varnosti razvili vse talente.

Predsednik republike je obiskovalce sprejel v spremstvu svoje partnerke Tanje Pečar, ki je obiskovalcem tudi razkazala prostore predsednikovega urada. Za popestritev dneva odprtih vrat so poskrbeli otroci s krajšim kulturnim programom.

Maister je utrdil slovensko politično oblast v Mariboru. (Foto: Kanal A)

Ob današnjem prazniku sicer po državi potekajo številne spominske prireditve.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je skupaj z delegacijo položila venec k spomeniku generala Maistra pred poslopjem ministrstva za obrambo na Vojkovi 55, sledila je krajša slovesnost v prostorih ministrstva.

Praznične prireditve so pripravili tudi v občinah, ki so povezane z Maistrovim življenjem in njegovo vojaško kariero. Tako je še posebej slovesno v Mariboru, Kranju, Kamniku in na Ravnah na Koroškem. V Mariboru bo ob slovesnosti postroj 72. brigade Slovenske vojske v čast generalu Maistru, zbrane bo nagovoril mariborski župan Andrej Fištravec.

Maister s svojimi borci 23. novembra 1918 v samostojni vojaški akciji razorožil nemško vojsko

Osrednja slovesnost ob državnem prazniku je bila že v sredo v Velenju. Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič, udeležil pa se je je tudi predsednik države. Po besedah Katičeve se je Maister kot poveljnik ene izmed enot avstro-ogrskih oboroženih sil na mariborskem območju močno zavedal usodnosti trenutka in prepoznal priložnost za slovenski narod.

Dan Rudolfa Maistra zaznamuje spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojimi borci v samostojni vojaški akciji razorožil nemško vojsko, prevzel vojaško oblast in utrdil slovensko politično oblast v Mariboru.

Kot državni praznik, a ne dela prost dan, se v Sloveniji praznuje od leta 2005.