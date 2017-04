Danes nakazan dodatek za velike družine: za tri otroke 395 evrov, za štiri ali več 490 evrov

Več kot 23.300 družin bo v enkratnem znesku prejelo dodatek za veliko družino. Ta za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov.

Nakazilo bo danes prejelo 23.311 družin v skupnem znesku 9,6 milijona evrov. Do konca leta pa bo upravičencev dodatka za veliko družino skupno približno 27.000, so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Do konca leta bo za dodatek za veliko družino upravičenih okoli 27.000 družin. (Foto: Thinkstock)

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do njega ima eden od staršev pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Premoženjski cenzus je 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka oz. 659,30 evra na družinskega člana.

Za vse upravičence do dodatka in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do njega, center za socialno delo odloči o pravici po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge, so na ministrstvu poudarili na svoji spletni strani.

Dodatek za veliko družino je lani prejelo 26.106 družin v skupnem znesku 10,6 milijona evrov.

V Sloveniji sicer prevladujejo družine z enim otrokom, ki jih je bilo leta 2015 po podatkih državnega statističnega urada 53 odstotkov. Družin z dvema otrokoma je bilo nekaj več kot tretjina oz. 36 odstotkov.

Družin z osem ali več otroki je bilo 78.