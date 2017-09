Jutrišnje močnejše deževje spet prinaša težave, meja sneženja pod 1500 metrov

Ponekod smo zjutraj že odprli dežnike. Sredi dneva in popoldne bodo padavine spet zajele vso državo in se ponoči še okrepile. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Do večera količina padavin še ne bo tako velika, da bi nas moralo skrbeti, pravi Brane Gregorčič, dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso). Že jutri pa bo zgodba drugačna.

Arso izdal opozorilo, večja razlivanja v južni, osrednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji

"Vodostaji so že tako visoki, to bo kaplja čez rob. Zaradi močnega deževja bodo v noči na torek in v torek znova narasli vodotoki po vsej državi. Večje količine dežja lahko povzročijo več težav v južni, osrednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer v torek in v noči na sredo pričakujemo večja razlivanja," opozarja Brane Gregorčič. V dobrih 24 urah (od ponedeljka zvečer do noči na sredo) bo v večjem delu države padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa lahko tudi prek 100 litrov na kvadratni meter, napovedujejo na Arso.

Zaradi močnega deževja bodo v noči na torek in v torek znova narasli vodotoki po vsej državi. (Foto: Arso)

Nizka snežna meja neobičajna za ta čas

Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank pa še nekoliko niže. Tako nizka snežna meja je po besedah Gregorčiča neobičajna za ta čas. Na gorskih prelazih boste jutri potrebovali zimsko opremo, na Vršiču lahko zapade do 20 centimetrov snega, še pravi dežurni prognostik. Na Kredarici že sneži, do srede lahko zapade pol metra snega.

Sreda in četrtek brez padavin

V noči na sredo bodo padavine oslabele in do jutra povečini ponehale, napovedujejo vremenoslovci. Tudi burja na Primorskem bo oslabela. V sredo in četrtek bo večinoma suho vreme. Več jasnine bo na zahodu, več oblakov pa na vzhodu države. Tam bo pihal tudi zmeren severni do severozahodni veter. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne nekaj megle, še napovedujejo na Arso.

Deset let od katastrofalne ujme, a tokrat tip padavin drugačen

Danes sicer mineva deset let od izjemnih padavin in katastrofalne vodne ujme v severni polovici Slovenije. Da bi se ob močnejših padavinah, ki so napovedane za jutri, to ponovilo, ni verjetno, pojasnjuje Gregorčič, saj je "ta tip padavin drugačen, deževje bo močno, ne pa hudourniško".

Obilno deževje, ki je državo zajelo čez vikend, je sicer povzročalo številne težave - voda je zalivala kleti, sprožali se plazovi, podrta drevesa so ovirala promet. Na Upravi za zaščito in reševanje so včeraj popoldan in zvečer zabeležili posredovanje gasilcev pri podrtem drevesu, ki je oviralo promet v občini Škocjan, pri Gradu Otočec je naplavljen hlod ogrožal leseni most, zato so gasilci drevo in vejevje odstranili.

Reki Krka in Ljubljanica poplavljata na območjih pogostejših poplav. Pretok Ljubljanice upada, prav tako pretok Krke v zgornjem toku, v spodnjem toku je ustaljen. Po podatkih Arsa upadajo tudi njuni pritoki.

Danes se bodo poplavljene površine ob Ljubljanici in Krki ter njunih pritokih prehodno nekoliko zmanjšale, vendar se bodo v torek čez dan ponovno pričele povečevati. "Močneje bodo narasle tudi Savinja, Sava v spodnjem toku, Mura in Drava. V noči na sredo lahko reke ponekod poplavijo tudi v večjem obsegu. Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj."

Preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju.