Danes še nekaj dežja, nato se znova vrne vroče in sončno vreme 

Največ dežja je v torek padlo na severozahodu države, a k sreči večjih težav - le sem ter tja so poročali o meteorni vodi, ki je zalila nekaj kleti - ni bilo.

Dežurna meteorologinja Veronika Hladnik z Agencije za okolje (Arso) je pojasnila, da so na samodejni postaji Vedrijan namerili kar 177 litrov dežja na kvadratni meter.

Največ dežja je padlo od Brd, Idrije, Kranja do Jezerskega, pa tudi v širši okolici Bovca. Ponekod pa tudi tokrat niso bili deležni padavin, tako so pri suhem vremenu bolj ali manj ostali na vzhodu države in na Obali.

(Foto: POP TV)

Sreda bo še v znamenju dežja, še nekoliko se bodo okrepile zvečer, a nato do jutra ponehale. Čez dan se bodo pojavljale plohe in nevihte, ponoči pa nas bo prešla fronta, ki pa prinaša večinoma dež, brez kakšnih burnejših vremenskih dogodkov.

Do ponedeljka znova povsem poletno

V četrtek pa bo sončno in tudi topleje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, v alpskih dolinah okoli 4, ob morju do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Tudi v petek in soboto bo sončno in vse topleje. V soboto popoldne lahko v hribovitem svetu severne Slovenije nastanejo krajevne plohe.

Od nedelje naprej pa bodo dnevne temperature spet tudi nad 30 stopinj Celzija. V torek se bo povečala verjetnost za nastanek popoldanskih vročinskih neviht, v sredo in četrtek pa bo dež nekoliko verjetnejši.

