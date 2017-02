Po daljšem obdobju sončnega vremena prihaja oblačen in deževen konec tedna

Po podatkih Agencija RS za okolje (Arso) je zjutraj po nekaterih kotlinah še vztrajala megla, ki pa se je tekom dopoldneva počasi razkadila. "Predvsem na območju Vipavske doline in na Postojnskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala," so zapisali na spletni strani Arsa.

(Foto: 24ur.com)

A obdobje lepega vremena se vsaj za kratek čas poslavlja. Po podatkih Arsa se bo jutri dopoldne oblačnost postopno povečala. "Proti večeru se bo od severa postopno začel pojavljati rahel dež, ki se bo v noči na soboto v južnih krajih prehodno nekoliko okrepil. Meja sneženja se bo spuščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju do 3, najvišje dnevne pa od 7 do 14 stopinj C.," so zapisali na svoji spletni strani.

Za tiste, ki se jim jutri začnejo zimske šolske počitnice, imamo vseeno dobro novico. V soboto zjutraj bodo padavine namreč ponehale, le ponekod na jugu bo še možna kakšna manjša ploha. Čez dan se bo delno zjasnilo. V nedeljo bo na Primorskem sončno, burja bo postopno ponehala. "Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, a se bo popoldne zjasnilo," so še sporočili meteorologi.

Previdno v gorah, kjer je povečana nevarnost snežnih plazov

Napovedana otoplitev ozračja v visokogorju s seboj prinaša določene nevarnosti. Na Arsu so izdali zmerno opozorilo pred snežnimi plazovi na nadmorski višini nad 1500 metrov, posebej nevarna so strma pobočja in mesta z napihanim snegom. V Planinski zvezi Slovenije izpostavljajo, naj se v gore vedno odpravimo primerno opremljeni.

Zaradi otoplitve je večja nevarnost plazov. (Foto: Meteo.si)

V toplejših dneh se čez dan snežna odeja ojuži, ponoči pa pomrzne, zaradi česar začne nastajati skorja. Na mestih z napihanim snegom bo zato v prihodnjih dneh snežna odeja lahko nestabilna, je zapisano na Arsovi spletni strani. Po besedah meteorologa Andreja Velkavrha so nevarna predvsem strma pobočja v Julijskih Alpah, a tudi drugod previdnost vsekakor ne bo odveč.