Danes več kot 35 stopinj Celzija, občutneje se bo ohladilo konec tedna

Manjša osvežitev se bo še kako prilegla.

Danes nas čaka še en vroč dan, od jutri naprej pa bo toplotna obremenitev – opozorilo pred njo velja predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije – počasi popuščala, napovedujejo vremenoslovci. Občutneje se bo sicer ohladilo šele konec tedna. V petek bodo padavine predvidoma zajele večji del Slovenije, v soboto pa postopno ponehale. Od nedelje kaže na bolj stabilno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od četrtka do torka večinoma med 25 in 30 stopinj Celzija.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija.

Že jutri pa pričakujemo vsaj nekaj stopinj manj. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Le na jugovzhodu države še lahko pričakujete do največ 33 stopinj Celzija. Jutri bo sicer delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte. Pihal bo jugozahodni veter.

Včeraj zvečer v Goričkem klestila toča, zalilo je trgovino in tri kleti

Neurja so včeraj zvečer zajela skrajni severovzhod države. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je toča okoli 20. ure padala v Puconcih. Ogromno škodo je naredila v okolici naselja Otovci. Gasilci PGD Mačkovci, Moščanci, Kuštanovci in Vaneča so prečrpali meteorno vodo, ki je zalila trgovino in tri kletne prostore stanovanjskih hiš, ter skupaj z delavci cestnega podjetja odstranili naplavine s cestišč.

Pester večer so imeli tudi v Kuzmi, kjer je toča poškodovala predvsem posevke in sadno drevje v naseljih Matjaševci in Dolič. Tamkajšnji gasilci so morali očistiti prepuste obcestnih jarkov ter cestišče med Kuzmo in Doličem.