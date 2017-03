Darja Zgonc: 'Če ne bomo pazili na planet, ne bomo več o ničemer odločali.'

V novi številki revije Bodi eko poleg ostalih zanimivih zgodb tako ne zamudite zanimivega pogovora z Darjo Zgonc, priljubljeno televizijsko voditeljico dnevnoinformativne oddaje 24 ur.

Večkrat slišimo očitke ljudi, da v Sloveniji redkokatera zgodba doživi epilog? Je to res ali epilogov ljudje ne opazijo oziroma zaznajo?

Kakor kdaj, včasih ljudje epiloge spregledajo, včasih jim mi posvetimo premalo pozornosti, res pa je tudi, da se, če denimo govoriva o razkritjih nepravilnosti, velikokrat dogaja, da epilogov kar ni in ni. Novinarji razkrijemo nepravilnosti, organi, ki so zadolženi za nadaljnje ukrepanje, pa zgodbe ne pripeljejo do konca.

Kako se počuti novinar, ki ogromno dela, časa in energije vloži v razkritje pomembne zgodbe, potem pa se zaradi tega naslednji dan ne spremeni popolnoma nič?

Zaradi statičnega in okorelega sistema ter kadrovske podhranjenosti na nekaterih področjih se pri nas določene stvari težko premikajo na bolje in velikokrat je šele pritisk javnega mnenja tisti, ki sproži spremembe. Ko kaj premakneš, pa je občutek res dober; delo, ki ga opravljamo, dobi s tem potrditev in tudi smisel.

Kako velik pa je interes ljudi za poročanje o ekologiji in okolju?

To so izjemno pomembne teme, žal pa na to velikokrat pozabljamo. Zdi se, da mnogi, predvsem odločevalci, pozabljajo, da imamo en sam planet. Vsaka odločitev, ki jo sprejemajo politiki, bi morala upoštevati vsa pomembna področja, od ekonomije in družbe do seveda okolja. Če ne bomo pazili na naš planet, kmalu namreč ne bomo več odločali o ničemer. Ljudi sicer te teme vedno bolj zanimajo, ni jim vseeno v kakšnem – zdravem ali nezdravem – okolju živijo, kakšno vodo pijejo, kakšno hrano uživajo in kakšen zrak dihajo …

