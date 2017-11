Dars končal dela na odseku primorske avtoceste, zapora bo odstranjena do konca tedna

Najkasneje v soboto bo promet na odseku med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda znova potekal po obeh polovicah avtoceste in brez omejitve. (Foto: POP TV)

Dela na trasi primorske avtoceste med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda v okviru prve gradbene sezone obsežnejših del so zaključena. Predvidoma v prihodnjih treh nočeh bodo tako med 18.30 in 6. uro zjutraj umikali zaporo, so sporočili iz Družbe za avtoceste (Dars). Delavci bodo morali odstraniti približno 1000 ton začasnih betonskih ograj, začasne talne označbe in podobno. "To bomo delali ponoči, ko je najmanj prometa in s tem zagotavljali čim večjo možno pretočnost," pravijo na Darsu.

Zaradi odstranjevanja delovne zapore bo promet proti Kopru še vedno urejen po dveh pasovih, v smeri proti Ljubljani pa samo po enem. Voznike pozivajo, naj bodo pozorni na prometno signalizacijo in prilagodijo hitrost vožnje. S tem prispevajo k varni vožnji brez zastojev in varnosti delavcev, ki bodo odstranjevali zaporo.

Na Darsu so pojasnili še, da bo sicer do predvidoma začetka decembra ostala še zapora na območju viadukta Ravbarkomanda. Delavci namreč tam še zaključujejo dela na krovu objekta. Na razdalji približno enega kilometra bo tako promet še naprej urejen kot doslej – dvosmerno po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Ko bo odstranjena tudi zapora na območju viadukta – predvidoma v začetku decembra - pa bo promet do konca zime znova potekal normalno, po obeh smernih voziščih in brez omejitev.

Spomladi nadaljujejo z deli

S tem se dela na primorski avtocesti sicer le začasno končajo. Takoj, ko bodo to dopuščali vremenski pogoji – predvidoma po zaključku zimske službe – se bo namreč začela druga gradbena sezona. Takrat bodo obnavljali viadukt Ravbarkomanda iz smeri Postojne proti Ljubljani, tam, kjer zdaj poteka promet. Takrat bo torej viadukt zaprt v nasprotni smeri, promet pa bo potekal po sosednjem viaduktu, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Zapora bo sicer precej krajša od sedanje, saj bo potekala zgolj na širšem območju viadukta, ne pa tudi na trasi avtoceste. Rok za izvedbo del v gradbeni sezoni 2018 je 123 dni od začetka dejanskih del.

Kaj obnavljajo?

V okviru del so obnavljali cestno konstrukcijo in preplastitev vozišča, med drugim so razširili tudi odstavne pasove. Ti bodo po obnovi široki 3,5 metra, kar je meter več kot pred obnovo in bo precej povečalo raven prometne varnosti.

Obnova vozišča je poleg tega obsegala tudi:

– razširitev voziščne konstrukcije v srednji ločilni pas za vzpostavitev prometne zapore tipa C po sistemu 2+2 (to je vzpostavitev prometa po štirih začasnih prometnih pasovih);

– povezavo prekinjenega obstoječega pasu za počasni promet na smernem vozišču avtoceste od Unca proti Postojni v dolžini približno en kilometer;

– zgraditev novih odstavnih niš na tem odseku;

– izvedbo srednjega ločilnega pasu v 'nezeleni izvedbi';

– izvedbo nove meteorne kanalizacije;

– zaščito oziroma prestavitev obstoječe kabelske kanalizacije, sistema klica v sili in telekomunikacijskih vodov;

– odstranitev obstoječega portala sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) in postavitev novega portala čez celotno širino avtoceste;

– rekonstrukcijo treh podvozov in

– izvedbo več novih podpornih zidov v skupni dolžini približno en kilometer.

Pomemben del obnovitvenih del predstavlja tudi rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda s pripadajočim voziščem. Ta bo med drugim zaobjela:

– sanacijo podpore konstrukcije (opornikov in vmesnih podpor),

– sanacijo prekladne konstrukcije z razširitvijo prečnega prereza,

– sanacijo zunanjih prednapetih kablov,

– ojačitev konzol prekladne konstrukcije,

– zamenjavo dilatacij, asfalta in hidroizlolacije,

– izvedbo novih hodnikov in robnih vencev,

– zamenjavo jeklene varnostne ograje z betonsko varnostno ograjo in

– zamenjavo sistema za odvodnjavanje.

Za ta zelo obsežna obnovitvena dela je za obe gradbeni sezoni Dars zagotovil 23 milijonov evrov. Pogodbo za omenjena dela je sklenil z najugodnejšim ponudnikom – Kolektor CPG in CPK. Preberite podrobnejše informacije o obnovitvenih delih na primorski avtocesti.