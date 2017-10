Dars objavil razpis za nakup novega sistema merjenja hitrosti

Dars je v četrtek na portalu javnih naročil objavil razpis za dobavo, vzpostavitev in vzdrževanje sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih avtocest in hitrih cest. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je ocenjena vrednost razpisa milijon evrov za sistem sedmih novih radarjev. Ponudbe bodo odpirali predvidoma 8. decembra.

Nov sistem bo predvidoma nameščen do začetka poletja 2018 in bo zaobjel vse štiri predore na odseku med Vranskim in Blagovico ter obe smerni vozišči avtoceste, proti Ljubljani in proti Mariboru. Dosedanji sistem je bil namreč omejen le na smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani, v predorih Trojane in Podmilj. Povprečno hitrost bodo merili še pri Celju, na višnjegorskem klancu ter med Logatcem in Ravbarkomando, pa tudi med Brezovico in Vrhniko.

Pilotni sistem, ki je meril povprečno hitrost, se je do sedaj izkazal za dobrega pri umirjanju prometa in povečanju varnosti, so prepričani na Darsu. Povprečna hitrost, s katero vozniki vozijo na tem odseku, je namreč padla, ni pa se tudi povečalo število voznikov, ki so jo bistveno prekoračevali pred uvedbo sistema.

Nov sistem merjenja hitrosti bo nameščen do začetka prihodnjega poletja. (Foto: Thinkstock)

Analize hitrosti pred postavitvijo sistema so namreč pokazale, da je kar nekaj voznikov peljalo skozi predore s hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro, nekateri pa so celo presegali 200 kilometrov na uro. Glede na stanje pred namestitvijo sistema, ko je hitrost 110 kilometrov na uro prekoračilo 30 odstotkov vseh vozil, predstavlja sedanje stanje bistveno izboljšanje.

Tudi na policiji ugotavljajo, da je imelo delovanje sistema za merjenje hitrosti pomembne vplive na prometno varnost. Policija je v okviru pilotnega projekta hitrost merila od konca januarja do sredine avgusta letošnjega leta. V tem času se je zgodilo pet prometnih nesreč, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala. V enakih obdobjih preteklih treh let pa so povprečno obravnavali 12 prometnih nesreč, v katerih so beležili tudi do štiri poškodovane. Leta 2014 sta v eni prometni umrli dve osebi, so navedli na policiji.

Pred postavitvijo pilotnega projekta je na odseku Trojane-Blagovica, kjer je najvišja dovoljena hitrost 100 kilometrov na uro, po podatkih policije povprečna hitrost znašala 102 kilometra na uro. Najvišja izmerjena hitrost pa je bila 218 kilometrov na uro. Povprečne hitrosti so se po podatkih policije v času merjenja znižale na 95 kilometrov na uro.