Znane so lokacije 126 portalov za elektronsko cestninjenje

Z Darsa so sporočili, da se aktivnosti na področju vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg nadaljujejo. Kot navajajo, bo na avtocestnem omrežju po novem približno 126 fiksnih cestninskih portalov nad avtocestami in hitrimi cestami, ki bodo uporabljali tako imenovano DSRC (Dedicated Short Range Communication) tehnologijo.

Omenjena tehnologija temelji na standardu CEN 5,8 GHz in bo omogočala brezžično komunikacijo med vozilom in obcestno napravo. Od približno 126 portalov, jih bo 15 dodatno opremljenih z napravami za stacionarni cestninski nadzor, pojasnjujejo na Darsu.

Zemljevid 126 cestninskih portalov, ki jih bodo postavili za potrebe elektronskega cestninjenja. (Foto: Dars)

Zaradi del bodo nastajali zastoji

Zaradi postavitve bodočih portalov in jeklenih varnostnih ograj na območju teh portalov na celotnem avtocestnem omrežju trenutno potekajo dela, ki se opravljajo z zaporami odstavnih pasov. Dela sicer potekajo izven prometnih konic, zagotavljajo na Darsu, a dodajajo, da se žal občasnim zastojem ne bo mogoče izogniti, saj določena dela terjajo tudi zaporo voznega pasu. "Sama postavitev prečke portalov čez avtocesto bo potekala postopno, predvidoma do poletja, v čim večjem obsegu bo izvedena v nočnem času, ko je najmanj prometa, saj bo zaradi zagotovitve varnosti terjala kratkotrajno popolno zaporo posameznega dela avtoceste," pojasnjujejo na Darsu.

Primer portala za elektronsko cestninjenje v tujini. Takšne portale bomo letos dobili tudi pri nas. (Foto: Dars)

Za potrebe testiranja bosta predčasno postavljena dva portala

Hkrati pa napovedujejo, da bosta v naslednjih dneh za potrebe pravočasnega testiranja delovanja sistema in opreme za mikrovalovno cestninjenje pod popolno, predvidoma polurno zaporo ceste predčasno postavljena prva dva portala, in sicer portal za stacionarni cestninski nadzor na vipavski hitri cesti pri Vrtojbi in cestninski portal na gorenjski avtocesti pri priključku Brezje.

Tovorna vozila se po uveljavitvi elektronskega cestninjenja ne bodo več ustavljala pred cestninskimi postajami, ki bodo lahko postopoma odstranjene. (Foto: Promet.si)

Na Darsu se zavedo, da bodo dela s sabo prinesla tudi zastoje in obljubljajo, da bo izvajalec v primeru daljšanja zastoja takoj začasno prekinil z deli in promet sprostil po obeh prometnih pasovih. V prihodnjih dveh do treh mesecih je tako zaradi postavitve portalov pričakovati povečanje števila delovnih zapor na našem avtocestnem omrežju in posledično lahko pride tudi do več sicer predvidoma krajših zastojev. "Uporabnike prosimo za razumevanje, saj je uvedba novega elektronskega cestninskega sistema predpogoj za načrtovano postopno odstranitev cestninskih postaj in povečanje pretočnosti prometa za vse," navajajo na Darsu.

Primer portala za elektronsko cestninjenje v tujini. Takšne portale bomo letos dobili tudi pri nas. (Foto: Dars)

Kdaj naj bi sistem zaživel?

V Sloveniji se bo cestnina od težkih vozil (tovornjakov, avtobusov in vseh drugih nevinjetnih vozil) predvidoma od začetka leta 2018 dalje zbirala v prostem prometnem toku, navajajo na Darsu. To pomeni, da se ta vozila zaradi plačevanja cestnine ne bodo več ustavljala pred zapornicami cestninskih postaj, ki bodo zaradi vzpostavitve novega elektronskega cestninskega sistema lahko postopoma odstranjene.

Uporabnik bo imel elektronsko napravo v vozilu, imenovano SiGO, ki vsebuje DSRC tehnologijo, ki je skladna s področno evropsko direktivo. Naprave, ki bodo za uporabo avtocest za težka vozila obvezne, bodo v lasti Darsa, uporabnikom pa bodo na Darsu zaračunali administrativne stroške ob pridobitvi te elektronske tablice, ki bodo višji v primeru izgube, poškodovanja, kraje.

Pogodba o vzpostavitvi in delovanju večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg je začela veljati konec septembra lani. Vrednost pogodbenih del je 90.566.754,08 evra brez DDV in zaobjema vzpostavitev sistema in izvajanje dogovorjenih storitev v desetletnem obdobju delovanja sistema. Dars je pogodbo sklenil s konzorcijem Telekom Slovenije in Q-Free ASA z Norveške. "Strošek vzpostavitve sistema je približno 46 milijonov evrov, vzdrževanje sistema približno tri do štiri milijone letno, 10 milijonov evrov pa je rezerviranih sredstev za realizacijo dodatnih zahtev naročnika, kot je npr. postavitev cestninskih/nadzornih portalov na novih odsekih avtocest in hitrih cest, nabava dodatnih količin OBU in druge opreme," še navajo na Darsu.