Darsu odsvetujejo uvedbo lokalnih vinjet, saj bi te vnesle zmedo in povečale možnosti za zlorabo

Predvidene uvedbe lokalnih vinjet najverjetneje ne bo. (Foto: POP TV)

Uvedba lokalnih vinjet bi zmanjšala prihodke od prodaje vinjet za 15 odstotkov, v skrajnem primeru pa za skoraj 30 odstotkov, kaže študija, ki jo je naročil Dars. Avtorji študije ocenjujejo, da bi uvedba lokalnih vinjet vnesla zmedo med uporabnike, povečale pa bi se lahko tudi kršitve in zlorabe.

Pobudo za preučitev možnosti uvedbe nove vrste vinjete, s katero bi si uporabnik zagotovil pravico uporabe cestninskega omrežja na določenem območju, je Darsu podalo ministrstvo za infrastrukturo. Na javnem razpisu za izdelavo študije sta bila izbrana družba Ipmit in Prometnotehniški inštitut ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

V fazi izdelave študije sta izvajalca analizirala prometne podatke, da bi ocenila odziv voznikov na morebitno uvedbo lokalnih vinjet ter izvedla tudi anketiranje s terenskim raziskovanjem in spletnim anketiranjem.

Z analizo podatkov o prometu so v okviru študije najprej ugotavljali, na katerih avtocestnih odsekih prihaja v konicah do zgostitev prometa in zato potencialno do preusmeritve na vzporedno omrežje ter posledično manjše prodaje vinjet. Preverjali so tudi, na katerih odsekih vzporednih cest prihaja v konicah do zgostitev prometa in bi zato potencialno prišlo do preusmeritve na avtocestno omrežje v primeru uvedbe lokalnih vinjet.

Rezultati teh analiz prometnih razmer kažejo, da so potovalni časi po vzporednih cestah precej daljši kot po avtocestah, zato obstaja možnost, da bi se v primeru lokalnih vinjet del prometa preusmeril na avtoceste. Ta potencial obstaja na območju Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja in Obale.

Z raziskavo med slovenskimi in tujimi vozniki vozil sta ugotavljala, kako verjetno bi se odločili za nakup lokalnih vinjet na posameznih območjih in po kakšni ceni. V najboljšem primeru bi prihodki od prodaje vinjet znašali približno 167 milijonov evrov, kar je 15 odstotkov manj v primeru drugega scenarija in celo 27 odstotkov manj v primeru prvega scenarija kot v letu 2015, ko je bilo s prodajo zbranih skoraj 197 milijonov evrov.

Kot so rezultate študije še povzeli na Darsu, bi uvedba lokalnih vinjet vnesla zmedo med uporabnike glede območja veljavnosti. Poleg tega avtorji med dodatnimi tveganji in slabostmi v primeru uvedbe lokalnih vinjet opozarjajo, da bi se povečale kršitve in zlorabe. Izdelovalca študije uvedbe lokalnih vinjet ne predlagata.

Stališče Darsa je bilo medtem vseskozi enako, in sicer da uvedba novih vinjet nikakor ne sme vplivati na zmanjšanje prihodkov od prodaje, so zapisali v sporočilu za javnost. Dars s cestninskimi prihodki odplačuje kredite, najete za zgraditev in obnovo avtocest, pri čemer je trenutno zgolj glavnic za približno 2,5 milijarde evrov.