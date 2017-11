Defibrilator dobi Turistično društvo Trnovo ob Soči

Čeprav v vasi Trnovo ob Soči živi vsega 150 krajanov, se posebej poleti tam drenja ljudi, ki iz vse Evrope na Sočo hodijo iskat adrenalinske užitke. Po ocenah krajanov jih vsako leto na reki gostijo kar 150 tisoč in prav vsi vanjo vstopajo ali izstopajo v njihovem kraju. S kajaki, rafti in drugimi pripomočki se spuščajo v brzice, zaradi neurejenih razmer pa prihaja tudi do nesreč. Kot je v prijavi pojasnil Andrej Školč in Turističnega društva Trnovo ob Soči, so imeli pred dvema letoma dva primera, kjer sta ponesrečenca najverjetneje umrla prav zaradi tega, ker v bližini ni bilo uporabnega defibrilatorja. V enem primeru ga preprosto ni bilo, v drugem so dobili takšnega z okvarjeno baterijo.

Tudi zato smo skupaj s podjetjem Defibtech odločili, da v okviru akcije ob evropskem dnevu oživljanja prav njim namenimo brezplačen defibrilator z vso pripadajočo opremo. Tako bodo poleg defibrilatorja dobili tudi ogrevano in z alarmom opremljeno omarico ter komplet prve pomoči.