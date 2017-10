Dejan Zavec o otroštvu, zaznamovanem z nasiljem: Včasih je prišel tiho domov in nismo imeli časa za pobeg

Če želite pomagati trpečim otrokom, v kratko sporočilo vtipkajte: SVET ali SVET5 na 1919 in tako darujte en ali pet evrov.

Gorenjsko so danes preplavile rdeče majice tekačev, ki v letošnji že sedmi dobrodelni akciji Mali koraki za veliki cilj tečejo za otroke, ki namesto toplih in varnih objemov od svojih staršev dobivajo vse drugo: so pretepeni in zlorabljeni. Tudi naš najboljši boksar vseh časov Dejan Zavec je bil v zgodnjem otroštvu žrtev nasilnega očeta.

"Da sem izstopil iz tega kroga, se lahko zahvalim svoji teti, ki je skrbela zame in me naučila, da se brez trdega dela, nič ne doseže," pravi Zavec. Njegovo otroštvo je bilo polno skrivanj pred očetom, ki ga je tepel. Zaradi tega je sam ali s sorojenci velikokrat prespal pri sosedih, sorodnikih ali kar na bližnjem seniku. In sanjal o lepšem življenju. Včasih pa si je želel tudi, da bi se lahko očetu zoperstavil. "Tiste ribe Eva, ko si jih pojedel, potem si bil močan ... To je bila edina prispodoba, kako bi starega premlatil," se spominja.

S sedmimi leti je našel rešitev. Teden je preživel v internatu, vikende pa pri teti na kmetiji in pozneje v športu.