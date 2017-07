Del obalne ceste odslej enosmeren, saj je nekdanja Porečanka že preobremenjena

Z današnjim dnem se spreminja prometni režim na obalni cesti med Koprom in Izolo. Odsek od križišča pri vhodu v kopališče oziroma pri Hotelu Žusterna do priključka na Krožno cesto bo poslej enosmeren. Vožnja bo mogoča zgolj po notranjem voznem pasu, torej iz smeri Izole proti Kopru, so sporočili iz koprske občine. Rešitev je začasna.

Nova prometna ureditev na tem delu obalne ceste med Koprom in Izolo je bila zgolj vprašanje časa, so pri tem navedli na koprski občini.

Odsek obalne ceste od križišča pri vhodu v kopališče oziroma pri Hotelu Žusterna do priključka na Krožno cesto bo poslej enosmeren. (Foto: Mestna občina Koper)

Potem ko sta koprska in izolska občina v začetku leta za promet povsem zaprli del obalne ceste in jo namenili kolesarjem, rolkarjem ter pešcem, je koprska občina redno spremljala prometno situacijo na celotnem območju. Pri tem so ugotovili, da se je v tem času znatno povečalo število kolesarjev, in sicer do te mere, da je trasa nekdanje Porečanke na odseku od Krožne do Žusterne postala preobremenjena. Pri štetju in spremljanju prometa so ugotovili, da se številni kolesarji v izogib gneči na tem delu Porečanke vozijo kar po voznem pasu, ki je rezerviran izključno za motorna vozila, in to navkljub izrecni prepovedi, ki je označena z ustrezno vertikalno signalizacijo.

Na nevarnost kolesarjev na vozišču so pristojne na občini opozorili tudi tamkajšnji krajani, ki cesto zaradi dostopov do stanovanjskih objektov uporabljajo vsakodnevno.

Na koprski občini so skupaj s projektantom pretehtali več možnosti in kot najbolj primerno izbrali prav enosmerno ureditev, ki predvideva vožnjo zgolj v smeri proti Kopru. Vozni pas, ki pelje proti Izoli, bo poslej namenjen zgolj kolesarjem in rolkarjem, medtem ko bodo Porečanko lahko uporabljali le pešci.

Na obalni cesti je toliko kolesarjev in rolkarjev, da so pristojni morali poiskati dodatno rešitev. (Foto: Mestna občina Koper)

Na ta del obalne ceste bo poslej možno dostopati zgolj s Krožne ceste. Vsi, ki prihajajo iz Kopra, bodo tako lahko do Moleta prišli bodisi prek ulice Vena Pilona bodisi prek ulice Dolga Reber, se priključili na Krožno cesto in se spustili do obalne ceste.

Navedena sprememba predvideva tudi manjšo spremembo voznih redov avtobusov, ki bodo svojo traso ohranili, nekoliko spremenjene bodo le vstopno-izstopne točke in dinamika poti. Ukinjata se namreč dve postajališči na Krožni cesti, na novo pa se uvaja dodatno postajališče na ulici Dolga Reber, tik pred vrhom ulice, kjer je bila postaja že zarisana.

Rešitev je začasne narave, po tem obdobju pa bo občina znova preverila, ali je bila ta rešitev res najbolj optimalna.