Aljažev stolp se prihodnji teden vrača na vrh Triglava

Približno dvotedenska restavratorska dela na Aljaževem stolpu se končujejo. Stolp čaka le še selitev na svoje staro mesto, kar se bo predvidoma zgodilo prihodnji teden. Ob koncu vzdrževalnih del je restavratorska ekipa pripravila predstavitev del, na kateri je med drugim razkrila, kdo je po njihovem mnenju v "malarski vojni" prvi prebarval stolp.

Vodja projekta, Martin Kavčič, ki je opisal izvedena dela, je poudaril, da to ni zaključeno dejanje, ampak le prvi korak k celoviti prenovi. Poseg po njegovih besedah ni le kaprica posameznikov ali skupine strokovnjakov, temveč gre za kontinuiteto dogajanja. Kavčič o spremembah na Aljaževem stolpu "Vrh se je tekom let, zaradi vremenskih vplivov in velikega števila obiskovalcev, spreminjal. Grušč se je odmikal in dogajalo se je spodkopavanje stolpa. Najprej so ga podlagali s kamenjem, nato so ga poskusili utrditi z betoniranjem, s čimer je nastal ta betonski podstavek," je pojasnil Kavčič. Zdaj so mu pripravili temelj, ki mu bo zagotovil trdnost, gre pa za testni princip, ki se bo lahko izvajal tudi v prihodnje.

Aljažev stolp se kmalu vrača na vrh Triglava. FOTO: Damjan Žibert

Razložil je še zgodovino oken na stolpu: "Prvotno sta bila na stolpu izvedena dva niza okenskih odprtih, leta 1967 pa je bil s posegom en niz zaprt in dodal nov niz, ravno tam, kjer je obremenjenost največja. To smo vrnili v prvotno stanje, okna pa bodo tudi zastekljena." Spreminjanje barve skozi zgodovino O barvi stolpa je povedal, da se je skozi čas čas spreminjala."1896 so se v Avstro-Ogrski izvajale dodatne meritve, zato so geodetski merilci prosili Aljaža, če ga lahko pobarvajo, da bo bolj viden. Dogovorili so se za temno streho in bel obod. Ta princip je bil vedno prisoten,"je povedal Kavčič in dodal, da je bil pozneje stolp podvržen barvanju v "malarski vojni" med planinci iz Kraljevine Italije in Kraljevine SHS, po drugi svetovni vojni pa je bil, iz političnih razlogov, nekaj časa prebarvan v rdečo. Leta 1984 so ga za potrebe snemanja dokumentarca skušali pobarvati v prvotne barve.

7. september letos je bil zgodovinski dan, saj so po 123 letih zaradi vzdrževalnih del Aljažev stolp odstranili z vrha Triglava. FOTO: POP TV

Zastavica bo ostala takšna, kot je. Taka je od leta 1984, vmes pa se je pogosto spreminjala. Po drugi svetovni vojni jo je nadomestila tudi zvezda. Sprememba je doletela tudi pritrditvene jeklenice, ki bodo ostale pritrjene na zgornji obroč. Znova bodo štiri, kot so bile prvotno, čeprav so jih vmes nadomestili le s tremi. Zgornji obroč so v ta namen ojačali. Strelovod bo znova vzpostavljen, saj je bil večkrat poškodovan in ne vedno redno obnovljen. "S tem računamo, da bodo poškodbe zaradi strele bistveno zmanjšane," je sklenil Kavčič. Lemajič: Menimo, da so prvi stolp prebarvali Slovenci Dodatne zanimivosti je razkril Gorazd Lemajič iz Narodnega muzeja Slovenije. Povedal je, da so želeli stolp v dolino prenesti v enem kosu, zato niso odstranili niti zastavice. Po prihodu na Jesenice v podjetje Kov so najprej z infrardečo tehniko na neinvaziven način določili materialno sestavo. Za nadaljnje preiskave je bilo odvzetih nekaj vzorcev na specifičnih mestih, za katere so upali, da jim bodo dali določene odgovore v zvezi z zgodovino barvanja.

Pločevinasti stolp je z 2864 metrov nadmorske višine odpeljal helikopter Slovenske vojske. FOTO: Damjan Žibert