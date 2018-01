Delo in življenje ljudi, ki dobivajo minimalno plačo: Ne premišljujem o tistem, česar nimam ...

24UR Fokus: Kakšno je delo in življenje ljudi z minimalno plačo?

24UR Fokus: Kakšno je delo in življenje ljudi z minimalno plačo?

Negujejo bolne, skrbijo za ostarele, pomagajo bolnikom, delajo v kuhinji ... Svoje delo imajo radi in ga z veseljem opravljajo. In kako težko je živeti zgolj z minimalno plačo? Kako z njo preživiš? In kje najdeš motivacijo?

Milanka Erdevički (njena plača je 600 evrov neto), bolničarka, ki v domu starejših skrbi za starostnike, jih kopa, neguje, hrani ... pravi, da so prav oni njena motivacija in njen vzor. "Vedno sem si želela delati z ljudmi. Hudo mi je, če ti ljudje niso oskrbljeni." O tem, kako preživi, pa: "Ne premišljujem o tistem, česar nimam ..."

Svoji zgodbi sta za 24UR Fokus povedali tudi Cvetka Biberžnjak, zaposlena v UKC Ljubljana, ter pomočnica v kuhinji vrtca in šole Tadeja Javornik.