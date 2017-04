Delodajalci lahko za zaposlitev mladih pridobijo subvencijo v višini 5.000 evrov

Zavod RS za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo, ki delodajalcem za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, za nedoločen čas omogoča pridobitev subvencije v višini 5.000 evrov. Ponudbe za zaposlitev prek 5.500 mladih lahko delodajalci oddajo le elektronsko, in sicer od 12. aprila do 31. julija oziroma do obvestila o zaprtju povabila.

Javno povabilo, ki se izvaja v okviru programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, je namenjeno spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, cilj pa je izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih ter zagotavljanje dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij, so sporočili z zavoda.

Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona evrov, ki jih financirata Slovenija (20 odstotkov) in EU iz Evropskega socialnega sklada (80 odstotkov celotne vrednosti). Dobrih 60 odstotkov vseh sredstev je namenjenih mladim s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, skoraj 40 odstotkov mladim s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se sicer lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovno zakonodajo.

Mlajši od 30 let bodo lahko do zaposlitve za nedoločen čas prišli s pomočjo subvencije. (Foto: Thinkstock)

Subvencija znaša 5.000 evrov za zaposlitev s polnim delovnim časom

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden znaša 5.000 evrov, za zaposlitev s polnim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, a ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki lahko opravlja delo le krajši delovni čas, a ne manj kot 20 ur na teden, pa sorazmerno manj.

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih oddajo le elektronsko prek portala zavoda za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati. Sodelujejo lahko le pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, ki imajo v zadnjih treh mesecih vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo na zavodu objaviti prosto delovno mesto. Tudi to lahko storijo elektronsko prek omenjenega portala. Zavod jim bo nato posredoval brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Ko bodo med napotenimi izbrali ustreznega kandidata, se bodo lahko prijavili na javno povabilo.

Brezposelni mladi se lahko glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.