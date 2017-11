VIDEO: Šamej, ki mu grozi deportacija, se je zavil v belo rjuho, legel na cesto in ponavljal, da Slovenije ne želi zapustiti

(Foto: 24ur.com)

Že zgodaj zjutraj so se pred azilnim domom v Ljubljani zbrali podporniki sirskega begunca Ahmada Šameja, ki naj bi ga danes iz Slovenije deportirali na Hrvaško. Šamej se je moraj danes, 15 minut pred šesto zjutraj, zglasiti pred azilnim domom, kjer naj bi ga predali hrvaškim oblastem.

Kot s terena poroča novinarka oddaje 24UR Irena Joveva, je Šamej tja tudi prišel, se ovil v belo rjuho, celo legel na cesto in ponavljal, da ne želi zapustiti Slovenije, ravnanje naše države pa se mu ne zdi človeško.

Kljub pozivu premierja Mira Cerarja, na vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov, danes zjutraj niso imeli ne preklica ne preložitve deportacije Šamaja na Hrvaško, kar so Šameju tudi pojasnili - potem ko je vendarle privolil, da se na uradu pogovori z uradniki. Šameja naj bi deportirali ob pol devetih.

Na kraju dogajanja sta bila zjutraj prisotna tudi poslanca Jan Škoberne in Miha Kordiš, ki sta Šameja nato odpeljala v DZ. Tam zdaj čakajo, če bo deportacija vendarle preklicana.

Deportacija kljub številnim pozivom?

K odlogu deportacije je ob Cerarju pozvalo tudi več koalicijskih poslancev, pa tudi predsednik DZ Milan Brglez.

Premier Cerar je že pred dnevi od MNZ zahteval dodatno poročilo in predvsem mnenje, ali ima ministrstvo oz. vlada diskrecijsko pravico oz. pravico do prostega preudarka tudi glede te deportacije.

"Gre torej za vprašanje, ali lahko ministrstvo, ob tem ko so izpolnjeni pogoji, da se ga deportira v sosednjo varno državo, odloči tudi drugače, ali pa denimo vlada," je dejal Cerar. Dodal je, da je od ministrstva dobil ustrezna zagotovila, da se bo njegov poziv k prekinitvi deporatcije upošteval, dokler se dilema ne razčisti. Za to naj bi bilo po Cerarjevih pričakovanjih potrebnih "nekaj dni".

"Če je možno, da se ta diskrecija uporabi, se bom zavzel za to, da (...) vsi pristojni organi to diskrecijo uporabijo," je še dodal premier.

"K temu vprašanju moramo pristopiti trezno. Na eni strani si vsi verjetno želimo imeti take pozitivne prakse integracije in pomagati takšnim ljudem. Po drugi strani pa moramo seveda spoštovati tudi pravni red, za katerega smo se sami še posebej zavzemali v času migrantske krize, ki je pač takšen, da preprečuje iregularne, ilegalne in podobne migracije," je še pojasnil dilemo glede primera sirskega begunca.

Poslanec Jan Škoberne pa opozarja, da bi morali Šameja, ki se je hitro vključil v slovensko družo in se tudi naučil jezika, postavljati za zgled, ne pa ga izganjati.

V bran Šameja ob politiki stopili številni nevladniki

Njegovi deportaciji nasprotujejo tudi številne nevladne organizacije, ki izpostavljajo njegovo delo za begunsko skupnost. Na spletu so pripravili peticijo pod katero se je podpisalo že nekaj več kot 2500 ljudi. Ahmada tam opisujejo kot človeka, ki je lahko le za zgled: "45-letni Ahmad, ki mu je sirska vojna hudo načela fizično in psihično zdravje, se je kljub vsem preprekam naučil slovenskega jezika in takoj postal pomemben podpornik slovenskim prostovoljcem - organiziral je številne izlete za begunce, zagnal brezplačna kosila za socialno ogrožene in celo ljudsko brivnico. Bil je med organizatorji, ki so postavili na noge bodoči migrantski center "Ambasada Rog", bil ključen člen pri izvedbi dveh večjih projektov Ministrstva za kulturo, trenutno pa je aktiven pri ustvarjanjem migrantske radijske oddaje in pri vzpostaviti mednarodne knjižnice. Zaradi njegove edinstvene vloge v lokalni skupnosti je Ahmad postal predmet dveh koprodukcijskih filmov v okviru evropskih projektov, nastaja pa tudi daljši dokumentarni film o njegovem delu. Njegovi programi so naleteli na veliko zanimanja mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z integracijo, v svojem obisku nekdanje tovarne Rog pa je evropski komisar za človekove pravice Nils Muižnieks takšno vključevanje migrantrov ocenil kot "ključno, da bi lahko potekala integracija in se premagovali predsodki". Tako je Ahmad postal svetel zgled integracije in nepogrešljivi ljubljanski obraz, na katerega se danes obračajo številne organizacije. Vzljubil je svojo novo domovino in se na vso moč trudi prispevati k skupnosti in medkulturnemu razumevanju."

Sodišča v primeru Šameja neomajna

Šamej je februarja 2016 v času begunske krize zaprosil za mednarodno zaščito v Sloveniji, vendar jo je pristojno ministrstvo junija zavrglo, češ da je za obravnavo odgovorna Hrvaška. Sodišče EU je poleti temu pritrdilo. Vrhovno sodišče je avgusta nato potrdilo prehodne odločitve Sodišča EU in zavrnilo Šamejevo pritožbo. Od odločitve vrhovnega sodišča 23. avgusta pa je začel veljati šestmesečni rok za predajo.