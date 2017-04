Dežja ni bilo dovolj, še vedno je velika požarna ogroženost

Vremensko opozorilo zaradi nevarnosti požarov v naravi. (Foto: Meteoalarm)

Še naprej je torej v naravi poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti ognje, tudi kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter prižigati ognjemete, opominjajo na upravi za zaščito in reševanje.



Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta med razglašeno veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja opravljala poostren nadzor, še dodajajo. In opozarjajo, da je prav v pomladnem času, ko poteka čiščenje kmetijskih površin, požarov največ.

Ponekod dežja sploh ni bilo

Največja nevarnost za požare velja v krajih, kjer dežja sploh niso bili deležni. Padavine v torek in sredo so bile namreč zelo neenakomerno razporejene. V osrednjem delu Slovenije je padlo od 10 do 20 mm dežja, na jugu in severu države okoli 5 mm, veliko krajev na vzhodu in severozahodu države pa je ostalo suhih, ugotavljajo na Agenciji RS za okolje (Arso).



Pravega olajšanja pa tudi tam, kjer jih je bilo največ, niso prinesle. "V osrednji Sloveniji so padavine nekoliko osvežile le površinski sloj tal, kar bomo lahko hitro opazili v zelenenju trave. Vodo v tleh bodo s pridom izkoristila tudi ozimna žita in spomladanske setve. Po napovedih se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo suho in nadpovprečno toplo vreme, kar pomeni, se bo površinski sloj tal ponovno izsušil," napovedujejo.

Vreme v prihodnjih dneh





(Foto: 24ur.com)

Znova bo (še) več sonca. Na jugu države je zjutraj še bilo nekaj padavin, a jih je že odneslo na Hrvaško. Popoldne se bo od severa postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj C. Jutri bo v zahodnih krajih deloma jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, konec tedna pa bo zelo lep – sončno bo in vse topleje, napovedujejo vremenoslovci na Arsu.