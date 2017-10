Dežnika (skoraj) ne boste potrebovali: pred nami so sončni in toplejši dnevi

Vreme bo kar vabilo v naravo. (Foto: iStock)

Kot kažejo napovedi, bo vreme ta teden iz dneva v dan lepše, odlično za občudovanje jesenske narave. Pravo nasprotje od večinoma deževnega septembra. September je glede padavin odstopal od dolgoletnega povprečja. "Letos je bilo v Ljubljani dobrih 300 milimetrov padavin, povprečno pa je v tem času približno pol manj," pravi Jure Cedilnik, dežurni vremenoslovec iz Agencije RS za okolje (Arso).

Če je bila do zdaj povprečna temperatura malenkost nižja od povprečja, pa se bo to v prihodnjih dneh popravilo, še dodaja Cedilnik.

Danes bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla. Popoldne pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Ponoči bo pretežno oblačno, ponekod v južni Sloveniji bo občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 od 9, ob morju do 13 stopinj Celzija.

Temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v jugozahodni Sloveniji lahko še nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

"Pričakujemo malo višje temperature zlasti v sredo in četrtek morda kje na vzhodu, ko zapihal jugozahodni, zahodni veter in bodo šle temperature malo preko 20 stopinj Celzija," pravi Cedilnik.

A kakšnih rekordov najbrž ne bo. "Megla bo dobršen del jutra in dopoldneva vsak dan, tako da tudi to potem onemogoča, da bi se zelo pregrevalo," še poudari vremenoslovec.

V sredo in četrtek bo namreč v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na Notranjskem in v Posočju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik.

Za naslednjih deset dni torej kaže na ustaljeno, precej prijetno jesensko vreme.

