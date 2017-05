Dijak Domen Pregeljc srebrni na znanstveni olimpijadi v ameriškem Houstonu

Domen Pregeljc je sodeloval v kategoriji medicina, kjer je konkurenca najmočnejša, so zapisali na Kemijskem inštitutu. (Foto: Spletna stran Gimnazija Vič )

Dijak ljubljanske Gimnazije Vič Domen Pregeljc je na srednješolski znanstveni olimpijadi v ameriškem mestu Houston osvojil srebrno medaljo za svoj raziskovalni projekt, so danes sporočili s Kemijskega inštituta.

Pregeljc je raziskovalno nalogo opravil na Kemijskem inštitutu pod mentorstvom Urške Jug, Janeza Mavrija in Jerneja Stareta, z njo pa osvojil drugo mesto v močni konkurenci več sto raziskovalnih projektov iz prek 60 držav, prijavljenih na srednješolski znanstveni olimpijadi. V nalogi se je posvetil nevrodegenerativnim boleznim in nevrološkim motnjam.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na Kemijskem inštituttu, je Pregeljc z metodami multiskalnega modeliranja raziskoval vpliv točkovnih mutacij na delovanje encima monoamino oksidaze, ki ima pomembno vlogo pri nastanku nevrodegenerativnih bolezni (Alzheimerjeva, Parkinsonova bolezen) in nevroloških motenj (depresija, avtizem).

Raziskava je naravnana k povezovanju metod molekularnih simulacij in klinične nevrologije ter odpira pot izboljšavam v personalizirani medicini. Na inštitutu so poudarili, da nagrada, ki jo je prejel slovenski dijak, "odslikava pomembnost obravnavanega področja in potrjuje vlogo računalniških simulacij, ki v povezavi z eksperimentalnim delom močno povečajo interdisciplinarnost raziskav ter nudijo nova spoznanja na področju nevromedicine".

Sicer International Sustainable World (Engineering Energy Environment) Project olympiad vsako leto poteka v ameriškem Houstonu. Organizira jo teksaška mreža javnih sol Harmony Public Schools.

Na tekmovanje je bilo letos skupno prijavljenih okoli 1300 projektov, v finale v Houstonu pa se jih je uvrstilo 456. Tekmovanje poteka v štirih kategorijah, in sicer energetika, inženirstvo, okolje ter medicina. Kot so zapisali na inštitutu, je Pregeljc sodeloval v kategoriji medicina, v kateri je zaradi specifike konkurenca najmočnejša, predvsem po kakovosti prispevkov sodelujočih in tudi po številu prijavljenih projektov.