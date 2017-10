Dimnikarske storitve pod drobnogledom

Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.



Petra Čertanc Mavsar je na terenu in s sogovorniki preverila, kako so uporabniki zadovoljni z dimnikarji, kaj jih je motilo prej, kako je sedaj, pa kako se bodo gibale cene, kakše so prednosti in kakšne slabosti ureditve dimnikarskih storitev po novem. Kot boste videli in slišali v analizi nocoj, lahko novosti prinesejo izboljšave, hkrati pa nosijo s seboj tudi številne pasti. In prav zaradi teh pasti bo treba v naslednjih mesecih in letih dimnikarske storitve imeti močno pod drobnogledom, ugotavlja rubrika 24UR Inšpektor.



Kako se je spremenila dimnikarska služba? Stare fotografije z dimnikarji na kolesih in v od sajah črnih oblačilih so zgovorne. Kaj mora dimnikar danes narediti pri vas in za kakšno ceno? Na kaj morajo najpogosteje opozoriti? In kaj ste dolžni narediti vi?



