Vrhnika: Na kontaminiranih območjih preverjajo krmo, na tržnicah živila, ki bi lahko bila vprašljiva

Dober teden po nesreči v tovarni Kemis pri Vrhniki javnost še vedno čaka na rezultate analiz in nova priporočila. Ta naj bi bila sicer najverjetneje objavljena tekom današnjega dneva.

Tudi štab Civilne zaščite Vrhnika je pozval pristojne, naj pohitijo z novimi napotki. “Na izredni seji je štab obravnaval trenutno javno dostopne informacije pristojnih služb. Štab bo ponovno urgiral na pristojne službe za pridobitev in objavo rezultatov analiz in na podlagi teh tudi za pridobitev napotkov za ravnanje krajanov,” so zapisali v današnjem izrednem biltenu. Kot pojasnjujejo, so včeraj opravili tudi pregled aktivnosti pristojnih služb, in sicer vzorčenje zemlje, trave za krmo in vrtnin na lokacijah občine Vrhnike.

Pristojni preverjajo tudi kmetijske pridelke in krmo

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da izvajajo aktivnosti glede ugotavljanja onesnaženja kmetijskih pridelkov. Prav tako ugotavljajo onesnaženje krme za prehrano živali. “Do sedaj je uprava identificirala vse nosilce živilske dejavnosti na kontaminiranem območju, njihove pridelke, izvedla nadzor pri teh nosilcih dejavnostih in jih opozorila na spoštovanje ukrepov,” so sporočili. Začeli so z vzorčenjem živil in krme s tega območja. Izvedli so tudi nadzor nad prodajo živil na tržnicah.

Nadaljnje ukrepe bodo sprejeli na podlagi ocene tveganja, ki bo pripravljena po prejemu analiznih rezultatov odvzetih vzorcev. “O vseh ugotovitvah bo javnost sproti obveščena,” obljubljajo in pozivajo vse k spoštovanju navodil in priporočil institucij vključenih v izvajanje načrta ukrepov.

'Ljudje ne verjamejo, ne vedo, kje so bili vzeti vzorci'

Eva Lavtar, odvetnica civilne iniciative Sinja Gorica, ki je v soboto protestirala na Vrhniki, je v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER dejala, da ljudi najbolj moti, da še vedno nimajo rezultatov analiz, da še vedno ne vedno, ali so prisotni strupi v ozračju, v zemlji, potoku. “Ne vedo, ali lahko uživajo kmetijske pridelke, kaj bo s poljščinami, kaj bo s pašno živino,” pojasnjuje.

Peter Otorepec z NIJZ je dejal, da analize zemljine trajajo dalj časa, vsaj teden dni, tako da lahko rezultate pričakujemo šele danes. Kar se tiče zraka in pitne vode so stvari jasne. Na vodni vir ni bilo vpliva, pravi, vrednosti prašnih delcev pa naj bi padle na vrednosti, ki so veljale pred nesrečo. Vrednosti živega srebra so padle dva dni po nesreči.

“Ljudje ne verjamejo, ne vedo, kje so bili vzeti vzorci,” je odgovorila Lavtarjeva. “Bile so vzete na šestih njivah, vrtcih, vrtovih, teh vzorcev je dovolj,” pojasnjuje Otorepec.

Direktor podjetja Kemis: Priznam, moja napaka je, da podatkov nismo hranili v oblaku

V oddaji je o nesreči spregovoril tudi direktor podjetja Emil Nanut. Odzval se je na navedbe strokovnjakov, da je zelo možno, da so v požaru gorele tudi zelo strupene snovi, kot je klor. “Lahko da so gorele snovi, ki vsebujejo klor, predvsem tiste, ki se nahajajo v nenevarnih odpadkih. Večino haloginiranih organskih spojin, oziroma organskih topil na osnovi klora smo ubranili pred požarom. Teh emisij ni bilo veliko,” trdi Nanut.

Kot pravi, ne drži, da ne vedo, kaj so imeli v skladiščih. “Enostavno nam je pogorel strežnik, dokumentacija, in zato nismo mogli podati podatka o tem, kakšne količine so bile skladiščene 15. maja,” je dejal. Hkrati je priznal napako, da teh skladiščnih podatkov niso imeli shranjenih v oblaku, kjer bi bili varni. “To je moja odgovornost, priznam, a dejstvo je, da ti podatki niso izgubljeni. Danes smo pridobili te podatke iz informacijskega sistema Odpadki, ki je na ministrstvu,” je pojasnil. Obljubil je, da bodo podatke objavili na spletni strani in tudi, da bodo v naslednjih dneh ob pomoči poslovnih partnerjev rekonstruirali kompletno stanje do 15. maja letos. Dodaja, da sicer tudi sam čaka na rezultate forenzičnih in drugih raziskav, ki bodo pokazale, zakaj je zagorelo.

Pahor organizira sprejem za pogumne gasilce

Predsednik republike Borut Pahor bo sicer v petek priredil sprejem v zahvalo gasilcem, reševalcem in vsem prostovoljcem, ki so bili vključeni v akcijo gašenja požara Kemisu. Kot so poudarili v Pahorjevem uradu, je bil to eden najzahtevnejših reševalnih posegov ob požarih v zadnjih letih, v katerem je sodelovalo skoraj 300 pripadnikov gasilske in drugih služb s celotne notranjske in delno ljubljanske regije.