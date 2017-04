Direktorica kranjske porodnišnice protestno odstopila: Postala sem trn v peti, ki opozarja na finančne težave

Direktorica Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Andreja Cerkvenik Škafar je protestno odstopila s svoje funkcije. Svoje razloge je podala na današnji novinarski konferenci, medtem ko naj bi v svetu zavoda načrtovali njeno razrešitev zaradi malomarnosti. Meni, da je postala trn v peti, ker opozarja na finančne in kadrovske težave.

"Seja sveta 27. februarja je bila zame skrajno žaljiva, saj je bila predlagana moja razrešitev, ki sem jo razumela kot politični mobing, in sicer z iskanjem nerealiziranih sklepov in z očitkom o nestrokovnosti poročila," je izpostavila Škafarjeva in dodala, da ona ne more biti kriva za neustrezno zdravstveno politiko, ki vodi tudi do finančnih težav bolnišnic.

Ko sem spet postala glasna, sem postala neželena, začeli so se vršiti pritiski in grožnje. Andreja Cerkvenik Škafar

Skupna izguba kranjske porodnišnice trenutno znaša dva milijona evrov, za več kot 900.000 evrov pa je zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kumulativna izguba je narasla v zadnjih dveh letih, ker so začeli operirati s sodobnejšimi posegi, ki so izjemno slabo vrednoteni, a zelo pomembni za zdravje in hitro pooperativno okrevanje bolnic, je pojasnila.

"Ne bojim se naročene revizije sveta zavoda, saj sem v obdobju svojih treh mandatov delala pošteno in po svojih najboljših močeh," je dejala Škafarjeva, ki bi ji mandat potekel oktobra prihodnje leto. Kot je poudarila, z "mesta direktorice odhaja z dvignjeno glavo in občutkom, da je bilo v zadnjih 12 letih v času njenega vodenja v bolnišnici veliko narejenega".

Meni, da združevanje uprav bolnišnic v tem času ne bo prineslo nobene dobrobiti, ne nasprotuje pa skupni gorenjski bolnišnici. "Vendar pa je najprej treba poskrbeti za korektno financiranje programov, kader in prostore, v katerih delujemo," je izpostavila in dodala, da je poskušala s številnimi pozivi na ministrstvo, a ni bila uspešna. "Ko sem spet postala glasna, sem postala neželena, začeli so se vršiti pritiski in grožnje," je dejala.

"Sramota je, da v tretjem največjem slovenskem mestu zapira in ruši samostojnost peti največji porodnišnici v državi, da ozki interesi v ozadju prevladajo nad širšim javnim interesom in da ni ustrezno poskrbljeno za korektno financiranje ginekologije in porodništva ter da oskrba zdravih novorojenčkov ni plačana," je poudarila Škafarjeva.

V Kranju se je v 62 letih rodilo skoraj 110.000 otrok. (Foto: iStock)

Verjame, da bodo njene besede pomagale ohraniti samostojnost kranjski porodnišnici, v kateri se je v 62 letih obstoja rodilo skoraj 110.000 otrok, operiranih pa je bilo več kot 134.000 žensk. "Verjamem tudi, da bo oskrba zdravih novorojenčkov povsod po naši državi nekoč korektno plačana," je sklenila.

"Ne dovolim, da bi me kdorkoli politično stiskal za vrat, me blatil in mi grozil," je dejala. Vprašala se je, "zakaj mora politika s svojimi lovkami obvladovati stroko in ji na umazan način narekovati odločitve, ki imajo v ozadju povsem drugačne interese in namene".

Škafarjeva, ki ostaja v kranjski bolnišnici kot zdravnica, je izjavo o odstopu podala v ponedeljek, danes popoldan pa naj bi se sestal svet zavoda.