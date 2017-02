Do sindikalnega molka tudi z denarjem

Nekateri delodajalci poskušajo sindikaliste prepričati, naj odstopijo od sindikalnih aktivnosti, boja za boljše delovne pogoje, za znosne delovne obremenitve in proti odpuščanju in nižanju plač tudi z denarjem. Eni od sindikalistk je delodajalec ponujal 100.000 evrov. A večina sindikalistov vztraja in se žrtvuje. Četudi pri svojem vztrajanju ostanejo ob službo, ostalim delavcem izborijo boljše plače, pogoje dela.