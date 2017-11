Dobra novica za črnograditelje: ustavno sodišče odločilo, da ne bo rušenj

Gradbeni inšpektorji so ugotovili, da je letos vsaka peta stavba v državi, ki se jo gradi, brez potrebnih dokumentov. Lani je bilo še slabše, vsaka četrta se je gradila na črno. A črnograditelji so lahko brez skrbi. Ustavno sodišče je odločilo, da ne bo nobenih rušenj. Zapisali so, da je rušenje najhujši poseg v pravico do nedotakljivosti stanovanja. Tisti, ki so jim hiše že porušili, napovedujejo tožbe proti državi.