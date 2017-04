Dobra novica za starše otrok iz Zagorja ob Savi

Leta 2013 so v občini Zagorje ob Savi ugotovili povišane koncentracije arzena v tleh in v doma pridelani zelenjavi.

Raziskava Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ni potrdila povečanega tveganja za zdravje otrok iz občine Zagorje ob Savi. To je dobra novica za starše otrok z območja, kjer so pred nekaj leti ugotovili povečane koncentracije arzena. "Na NIJZ zato ocenjujemo, da dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganja niso potrebni, hkrati pa svetujemo nadaljnje upoštevanje že priporočenih higienskih ukrepov za vzdrževanje ugotovljene nizke izpostavljenosti arzenu," so sporočili z NIJZ.

Pregled bremena raka je pokazal, da je tveganje otrok iz porečja Kotredeščice in porečja Orehovice in Medije, da bi zboleli za katerokoli obliko raka, primerljivo s povprečnim tveganjem, ki ga ima katerikoli prebivalec občine Zagorje ob Savi.

V raziskavi je sodelovalo 71 otrok, starih od tri do pet let, na željo staršev pa je bilo dodatno vključenih tudi 30 otrok, starih 6–12 let, večinoma bratov in sester vključenih mlajših otrok.



"V raziskavo so bili vključeni otroci iz vzhodnega in severnega dela občine, ki sta predvidoma bolj onesnažena z arzenom, ter zahodnega in južnega dela občine, ki sta predvidoma manj onesnažena z arzenom. Opredelili smo tudi nekatere druge izide opazovanja: sezono (pomlad, jesen), spol, prehranske vire, značilnosti bivališča in druge možne vire," je povedala vodja raziskave dr. Lucija Perharič z NIJZ.

Izpostavljenost arzenu so ugotavljali z določanjem arzena v urinu, analizo so izvedli na Inštitutu Jožef Stefan. Na NIJZ priznavajo, da je bil zaradi slabe odzivnosti vzorec relativno majhen; spomladi je urin oddalo 45 otrok, starih 3–5 let, in tudi 11 starejših otrok, jeseni pa 69 otrok starih 3–5 let, in 29 otrok starih 6–12 let.

Višje koncentracije pri dečkih in otrocih staršev, ki imajo pri delu možen stik z arzenom





Leta 2013 so na NIJZ za prebivalce izdali priporočila, naj temeljito perejo in olupijo doma pridelano zelenjavo, naj redno odstranjujejo prah v stanovanjih, zapirajo okna, ko se praši s cest ali njiv v času obdelovanja, naj otrok ne izpostavljajo pasivnemu kajenju, upoštevajo navodila za uporabo kemičnih pripravkov, ki bi lahko vsebovala arzen, npr. sredstva za zaščito lesa itd.

Koncentracija arzena je bila višja pri dečkih, razlika je bila jeseni pri dečkih, starih 3–5 let, tudi statistično značilna.

Večina otrok (95 odstotkov) je uživala doma ali lokalno pridelane vrtnine in sadje. Pogostost uživanja vrtnin z visokim privzemom arzena, ki ga imata npr. korenje in solata, se ni pomembno razlikovala glede na sezono. Količine zaužite vodovodne vode, zelenjave in krompirja 24 ur pred vzorčenjem urina so bile spomladi in jeseni približno enake, so navedli pri NIJZ.

Srednja vrednost anorganskega arzena v urinu je bila višja pri 3–5-letnih otrocih, kjer doma za zalivanje vrta uporabljajo kombinacijo vode iz različnih virov, pijejo vodo iz zasebnega vodovoda ali zasebnega in javnega vodovoda ter v povprečju zaužijejo več riža (obrok iz več kot 40 g surovega riža). Vendar razlike niso statistično značilne.



"Ugotovili smo, da je koncentracija anorganskega arzena v urinu 3–5-letnih otrok v obeh sezonah višja v primeru zadnje prenove bivališča pred letom 2010, jeseni pa v primeru bivanja otrok v bližini netlakovane ceste, oddaljene od bivališča manj kot 50 metrov, toda razlike niso statistično značilne. Srednja vrednost koncentracije anorganskega arzena v urinu je višja pri 3–5-letnih otrocih, ki se več igrajo s peskom in vrtnarijo, ter otrocih, katerih starši se ukvarjajo s hobiji z možno izpostavljenostjo arzenu, vendar razlike niso statistično značilne. Statistično značilno višje koncentracije anorganskega arzena smo ugotovili pri 3–5-letnih otrocih, katerih očetje imajo na delovnem mestu možen stik z arzenom," je o ugotovitvah povedala vodja raziskave.

Na NIJZ so ugotovitve označili za spodbudne. Tveganje za raka je manjše kot en dodatni primer raka na 1000 izpostavljenih otrok.

