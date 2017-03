Dočakali so podrtje šotorov za begunce, domačini ob meji pa zahtevajo še odškodnino

Krajani Dobove in Rigonc se veselijo: uslišali so naše prošnje! Država je namreč zložila prvega od treh velikih belih šotorov, v katerih je Slovenija sprejemala prebežnike. Od države pa krajani terjajo tudi odškodnino – za ceste, uničene med begunsko krizo, pa za škodo, ki so jo delali na njivah in poljih.